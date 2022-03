Zoltán z Bratislavy si trhol parádnu dovolenku: Na Sicíliu pošlem oddychovať syna

Mal náramnú radosť! Zoltánovi Virsikovi (79) z Bratislavy sa v jarnej hre Nového Času „Výhry na roztrhanie“ podarilo trhnúť parádnu cenu.

Získal dovolenku na Sicílii, no ako povedal, bude mať aspoň parádny darček pre syna... Prechádzky po pomarančových hájoch, lemovaných bugenvíliami, ktorými je Sicília, nachádzajúca sa na juhu, preslávená, si bude vychutnávať Zoltánov milovaný syn. Samotný výherca však najprv nemohol uveriť, že sa na neho usmialo šťastie.

„Občas súťažím, ale ešte nikdy som nič nevyhral, až teraz na staré kolená. Najprv som neveril tomu, že sa mi to pošťastilo,“ povedal spokojný Zoltán, ktorý sa takmer okamžite rozhodol, že skvelú dovolenku od CK Happy Travel daruje synovi. „Je to premiérová výhra a povedal som si, že si to zaslúži. Musí si oddýchnuť,“ dodal. Podobné ceny môžete získať aj vy.

V hre Nového Času sú ceny v celkovej hodnote 45 500 € v podobe finančných výhier, zahraničných dovoleniek, elektroniky či nákupných poukážok. Zabúdať, samozrejme, netreba ani na rozprávkový jackpot. Jeho výška sa bude rovnať hodnote všetkých finančných výhier, ktoré nebudú počas trvania hry nahlásené.