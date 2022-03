Jediná ukrajinská škola na Slovensku praská vo švíkoch, riaditeľ: Denne mám aj sto telefonátov od rodičov

Deti už nemajú kam dávať.

Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským v Prešove hlási od vypuknutia vojny na Ukrajine enormný záujem o prihlásenie detí do vyučovacieho procesu. Počet žiakov základnej školy vzrástol skoro dvojnásobne. Vedenie školy už musí teraz mnohých rodičov s ich žiadosťami odmietať.

Riaditeľ školy Igor Andrejčák uviedol, že prvé deti utečencov začali na škole prijímať začiatkom marca. „Odvtedy sme prijali 118 detí z Ukrajiny, väčšinu na základnú školu, z toho 10 študentov na gymnázium,“ povedal riaditeľ. Andrejčák zhodnotil, že na tento nápor zrejme nebol nikto na Slovensku pripravený. „Vzhľadom na to, že sme na Slovensku jediná škola s vyučovacím jazykom ukrajinským, chceli sme prijať čo najviac detí. Triedy nafukujeme na maximálny možný počet. Máme toľko lavíc a stoličiek, koľko sa vojde do triedy,“ opísal Andrejčák.

Záujem ukrajinských rodičov o umiestnenie detí stále rastie. „Denne mám aj sto telefonátov od rodičov, ktorí chcú dať deti sem do školy, ale ja ich už nemôžem zobrať. Beriem už len takých, ktorí tu majú v škole súrodenca, aby boli pokope,“ dodal riaditeľ s tým, že škola je doslova plná. „Tým, že jazykové prostredia je také isté ako aj u nich doma, aklimatizácia detí prebehla perfektne. Deti na prvom stupni vojnu veľmi neprežívajú, sú tu medzi novými kamarátmi, nevnímajú až tak dôsledky toho, čo sa deje. Iné je to u starších žiakov, ktorí sú už v pubertálnom veku, oni už mali vytvorené vzťahy na Ukrajine, oni to prežívajú emotívnejšie,“ zakončil Andrejčák.