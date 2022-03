Prípad Sebinka († 3), ktorý skonal v nemocnici, je konečne uzavretý: Vyriekli ortieľ nad lekárkami!

Zdá sa, že rodičia malého Sebastiánka sa po piatich rokoch dočkali spravodlivosti.

Prípad malého Sebastiánka z Nitry sa začal písať v roku 2017. Okatého chlapčeka vtedy prijali do Fakultnej nemocnice v Nitre pre zvýšenú hladinu cukru. Po pár hodinách sa jeho stav dramaticky zhoršil a modrooký anjelik zakrátko umrel.

Z tohto činu boli obžalované dve lekárky a dve sestričky. Ako píše portál MY Nitra, okresný súd v stredu vyniesol rozsudok nad dvomi lekárkami (Silvia L., Silvia M.) a zdravotnými sestrami (Marianna H. a Ingrid S.) a uznal ich vinnými zo smrti trojročného Sebastiána.

Všetky štyri obžalované dostali rovnaký trest, a to podmienečné odňatie slobody na dva roky. Súd im výkon podmienil trojročnou skúšobnou dobou. Obžalované majú zákaz vykonávať svoje povolanie po dobu piatich rokov. Rozsudok nie je právoplatný, obžalované vyhlásili, že podajú odvolanie.

Lekárky trvajú na tom, že sú nevinné. "Nesúhlasím s tým rozsudkom, absolútne je to nespravodlivé, je to jednostranné, zaujaté, absolútne neobjektívne, na základe jedného posudku Forensicu, ktorí boli tiež zaujatí, nech si zistia, čo sú to za ľudia," povedala novinárom pri odchode zo súdu bývalá primárka Silvia L. Druhá lekrárka Silvia M. sa vyjadrovať nechcela a zdravotné sestry na pojednávanie neprišli.

Sebinkovi rodičia mali po smrti synčeka ťažké srdce na nitriansku nemocnicu, pričom tvrdia, že mu zdravotný personál mal vypnúť alarm životne dôležitých funkcií. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou následne zistil niekoľko závažných pochybení a nemocnica dostala pokutu.