Vychýrený Istropolis sa mení na ruiny: Búracie práce sú v plnom prúde

Mizne pred očami! Po odstraňovaní mramorového obkladu sa do legendárnej budovy Istropolisu pustili už aj ťažké stroje.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Z kedysi vychýrenej stavby sa tak pomaly stávajú sutiny. Na jej mieste je naplánované moderné kultúrno-spoločenské centrum. Developer Immocap prisľúbil, že mnohé súčasti pôvodnej budovy, vrátane mramoru od Fidela Castra, využije aj pri stavbe nového objektu.

V okolí Trnavského mýta je už od začiatku januára počuť čulý pracovný ruch. Dom odborov Istropolis tam postupne mizne z povrchu zemského. Do búrania nasadili už aj ťažké stroje. „V týchto dňoch sa vykonávajú práce na asanácii prednej časti Domu odborov a v jeho interiéroch. Postupne budú práce pokračovať na ďalších objektoch. Pri asanačných prácach postupujeme veľmi opatrne a volíme technológie, ktoré sú šetrné k okoliu a berú ohľad aj na obyvateľov v susedstve,“ informovala firma Immocap, ktorá tu plánuje postaviť nové kultúrno-spoločenské centrum.

Recyklujú pôvodné časti

Investor pripomína, že už pred samotným búraním citlivo odstránili drahocenný kubánsky mramor, ktorý bol darom od vtedajšieho vodcu tejto komunistickej krajiny Fidela Castra. „Tento mramor plánujeme primárne využiť v novom projekte, preto ho skladáme mimoriadne citlivo, nepoškodené kusy balíme a uskladňujeme priamo na mieste, aby boli pripravené na nové použitie,“ dodal developer s tým, že recyklujú aj poškodené časti kameňa.

„Rovnako sme odborne deponovali aj hodnotné umelecké diela, interiérové a exteriérové prvky, ktoré sú profesionálne uskladnené a budú pripravené na ďalšie použitie. To isté platí aj o technickom inventári, ktorý sme poskytli viacerým inštitúciám,“ doplnili. Časti torza Istropolisu budú pozorovateľné do konca roku 2022, potom by mal byť zbúraný.