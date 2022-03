Dáša († 28) umierala pred očami plačúceho synčeka: Strašná smrť umelkyne zo Štúdia L + S

Hrozná smrť nadanej umelkyne. Mladá rodina sa v pondelok stala súčasťou tragickej dopravnej nehody na rýchlostnej ceste R1 pri Nitre.

Do odstaveného nákladiaka s defektom narazilo zozadu iné nákladné auto. Odstavený nákladiak náraz odhodil tak prudko, že vletel do cesty prichádzajúcemu VW Passat s ničnetušiacou Dášou († 28), ročným synčekom Jankom a manželom Martinom (36). Náraz bol taký silný, že celá posádka skončila v nemocnici. Žiaľ, Dáša, ktorá pôsobila aj v známom Štúdiu L + S, tam vydýchla naposledy.

Prežívali najšťastnejšie obdobie života, no stačil okamih a všetko je nenávratne preč... Záchranné zložky smerovali v pondelok popoludní na rýchlostnú cestu R1, kde v blízkosti tzv. Lehotského mosta došlo k búračke. Žiaľ, s mimoriadne tragickým koncom.

„Do odstaveného nákladného auta s defektom pri pravej krajnici narazil zozadu iný nákladiak. Auto odstavené pri krajnici náraz odhodil a vytvorilo tak náhlu prekážku osobnému autu VW Passat,“opísala nehodu krajská policajná hovorkyňa Renáta Čuháková.

Pri zrážke sa celkovo zranilo päť osôb, pričom najhoršie bola na tom Dáša, ktorá sedela v Passate na mieste spolujazdca. Napriek všemožnej snahe lekárov po prevoze do nemocnice skonala. Zvyšní zranení účastníci nehody boli prevezení do nemocníc v Nitre, Bratislave a v Banskej Bystrici. Jej muž Martin (36) je s ťažkými zraneniami v nemocnici v Bratislave a podľa našich informácií je v stabilizovanom stave.

V aute sa nachádzal v čase nehody aj ich ročný synček Janko. „Ten malinký tak plakal, že ho nikto nevedel utíšiť,“ so slzami v očiach prezradil detaily svedok nehody. Okolnosti obrovského nešťastia muži zákona vyšetrujú ako prečin usmrtenia, v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví.

Smútok v divadle

Manželia mali svadbu pred pár rokmi, no pár tvorili už dlho. „Veľmi boli na seba naviazaní, tak sa ľúbili... Toto je strašné, čo sa stalo,“ neveriacky krúti hlavou Dášina kamarátka. Bývali v Bratislave, no v Dedinke (okr. Nové Zámky), odkiaľ Dáša pochádzala, stavali dom. „Už je hotový, zariaďovali ho a veľmi sa tešili, ako sa budú sťahovať. Ona bola taký dobrý človiečik, umelecká duša, robila v Štúdiu L + S. Nikto nemôže tomu uveriť, čo sa stalo,“ dodala zarmútená rodinná známa.

Dáša, ktorá vyštudovala VŠMU, pôsobila v známom divadle ako externá šepkárka od roku 2014 do roku 2019. „Mali sme ju veľmi radi, bolo to milé, inteligentné, usmievavé dievča, pán Lasica ju mal veľmi rád. Sme z toho všetci kolegovia strašne smutní, je to hrozná tragédia. Vyjadrujeme hlbokú sústrasť rodine,“ poskytla stanovisko k úmrtiu nadanej mladej ženy Blanka Ábelová zo Štúdia L + S.