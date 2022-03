Zuzana si v Novom Čase trhla krásnych 300 eur: Už vie, čo s nimi spraví!

Usmialo sa na ňu šťastie! Zuzane Zambovej (31) z Cejkova (okr. Trebišov) sa v jarnej hre Nového Času „Výhry na roztrhanie“ podarilo vyhrať krásnu sumičku. Okrúhlych 300 eur však majiteľke pomôže niekedy v budúcnosti, plánuje si ich totiž odložiť.

Zuzana s úsmevom priznáva, že sa do súťaží rada zapája. V minulosti sa jej podarilo vyhrať na žreboch, v trhačke Nového Času je to však prvýkrát. Keď zistila, že je bohatšia o 300 eur, najskôr bola prekvapená, no potom prišla nefalšovaná radosť. „Samozrejme, že sa teším!“ vraví mladá žena z východného Slovenska. Výhru však nateraz utratiť neplánuje.

„Peniaze si odložím, uvidíme, kam nakoniec poputujú,“ dodala. V hre Nového Času sú ceny v celkovej hodnote 45 500 € v podobe finančných výhier, zahraničných dovoleniek, elektroniky či nákupných poukážok. Zabúdať, samozrejme, netreba ani na rozprávkový jackpot. Jeho výška sa bude rovnať hodnote všetkých finančných výhier, ktoré nebudú počas trvania hry nahlásené.