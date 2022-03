Pavel Macko žiada bezpečnostné preverenie šéfa NBÚ i generálneho prokurátora: Výzva vláde a parlamentu

Bezpečnostnú spoľahlivosť a bezpečnostnú previerku šéfa Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) Romana Konečného, generálneho prokurátora Maroša Žilinku a ďalších predstaviteľov Generálnej prokuratúry (GP) SR by mali preskúmať.

Vyhlásil to šéf mimoparlamentnej strany ODS Pavel Macko v reakcii na bezpečnostné riziká v súvislosti s vojnou na Ukrajine či vyšetrovaním vyzvedačstva prepojeného na Rusko. Strana zároveň vyzvala vládu a parlament na prijatie dôkladných opatrení. NBÚ reagoval, že pracuje na dômyselnejšom systéme bezpečnosti a obrany. "Vzhľadom na vážne pochybnosti o bezpečnostnej spoľahlivosti dávame podnet na preskúmanie bezpečnostnej spoľahlivosti a bezpečnostnej previerky u riaditeľa NBÚ Romana Konečného, generálneho prokurátora Maroša Žilinku, námestníka generálneho prokurátora Jozefa Kanderu a prokurátora GP SR Jaroslava Kozolku," vyhlásil Macko na utorkovej tlačovej konferencii pred parlamentom.

Vláda a Národná rada (NR) SR by mali podľa ODS prijať opatrenia na zabránenie prieniku cudzej moci a osobám s väzbami na kriminálne prostredie do našich bezpečnostných zložiek a štátnych orgánov. Štát by mal tiež podľa ODS zabezpečiť dôkladné preverenie bezpečnostnej spoľahlivosti všetkých príslušníkov Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva, NBÚ, prokurátorov, riadiacich policajných funkcionárov či hlavných funkcionárov našich ozbrojených síl. Zároveň žiadajú zmenu legislatívy tak, aby všetky osoby, ktoré sa môžu oboznamovať s utajenými skutočnosťami, mali povinnosť získať bezpečnostnú previerku.

Macko kritizoval Žilinku za jeho cesty do Ruska a tiež za jeho postoj k obrannej zmluve s USA. Kritiku adresoval aj na šéfa NBÚ a pýtal sa, či je lojálny voči SR. "Musíme mať istotu, že na čele týchto inštitúcií stoja bezúhonní občania bez väzieb na cudziu moc," povedal Macko. Odhalenie ruských špionážnych aktivít a ich domácich kolaborantov predstavuje podľa Macka len špičku ľadovca. "Na pozadí vojny na Ukrajine čelí Slovensko najvážnejším existenčným a bezpečnostným hrozbám vo svojej histórii," dodal Macko. Inštitúcie, ktoré by nás mali chrániť, to nerobia podľa ODS dostatočne.

Hovorca NBÚ Peter Habara reagoval, že koaliční a opoziční poslanci NR SR s úplným prístupom k utajovaným spisom viacerých osôb nekonštatovali pochybenie úradu ani jeho riaditeľa Romana Konečného. "Za ostatné bezpečnostné zložky, ich motívy a úkony hovoriť nemôžeme," doplnil Habara. Macko podľa NBÚ nespomenul žiaden konkrétny príklad ani podrobnosti, o ktoré by oprel svoje "senzačné" zistenia. Úrad to považuje za súčasť politickej kampane.

"Uvedomujem si a súhlasím s tvrdením, že mimoriadna situácia, do ktorej sa dostalo Slovensko aj so svojimi susedmi, si vyžaduje prísnejšie opatrenia a ešte dômyselnejší systém bezpečnosti a obrany. NBÚ na tom neustále pracuje. V súvislosti so situáciou na Ukrajine sme prijali mimoriadne opatrenia. Postupujeme podľa zákona, aby sme garantovali bezpečnosť, ústavnosť a demokraciu na Slovensku," vyhlásil riaditeľ NBÚ Roman Konečný.