Emotívne slová Aliny z Charkova na konferencii o vojne a utečeneckej kríze: Mali sme srdce plné bolesti!

V pondelok prebehla v Bratislave konferencia Vizionári, ktorá sa venovala mimoriadne dôležitej a aktuálnej téme. Moderátorka Zlatica Švajdová Puškárová privítala hostí, s ktorými diskutovala o vojne na Ukrajine a utečeneckej kríze.

Pozvanie prijal aj premiér Eduard Heger. Ďalšími hosťami bola Alina z Charkova, ktorá prišla na Slovensko, predseda ZMOS Michal Kaliňák, Beata Havelková zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha, Zuzana Števulová z Ligy pre ľudské práva, riaditeľ Centra spravodajstva a publicistiky TV Markíza Henrich Krejča, Andrea Najvirtová z organizácie Človek v ohrození, Andrea Cocherová z iniciatívy Kto pomôže Ukrajine a primátor Košíc Jaroslav Polaček.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Diskusia prebiehala v intenzívnom duchu s tým, že situáciu ohľadne ukrajinských utečencov zhodnotili zástupcovia neziskových organizácii a zástupcovia štátu. Premiér Eduard Heger je presvedčený, že neziskovky a dobrovoľníci musia fungovať spolu so štátom, tak ako aj cirkev. Iba tak to môže fungovať a verí, že aj bude. " Krízy nás vyzliekajú do naha, iba keď budeme všetci fungovať spolu, až vtedy to bude fungovať," povedal premiér.

Šéf spravodajstva Tv Markíza otvoril diskusiu s tým, že na Slovensku chýba krízový manažér, ktorý by riadil ľudí, aby vedeli, čo majú robiť. " Akonáhle sa stane akákoľvek situácia, ako bola teraz vojna, dokázali sme my ako tím, ako jediní okamžite vysielať živé vstupy. Dokázali sme fungovať, lebo máme ľudí, ktorí vedia okamžite reagovať a pracovať. Toto by som ja očakával aj od vlády, aby vedela takto fungovať," povedal Henrich Krejča. Premiér k tejto veci zaujal jasné stanovisko a povedal, že aj on by privítal niekoho, kto by vedel, čo v takýchto situáciách. "Budeme sa musieť zamyslieť nad tým, " uzavrel.

Do diskusie sa veľmi emotívne zapojila aj Alina z Charkova, ktorá opísala ťažkú situáciu, no zároveň vyzdvihla dobrovoľníkov. " Ja verím, že vojna sa čoskoro skončí a my sa budeme môcť vrátiť späť do rodnej Ukrajiny. Zažili sme obrovský strach a museli sme utekať pred vojnou. Napriek tomu, že sme mali srdce plné bolesti, na Slovensku sa nás ujali dobrí ľudia a pomáhajú nám ako len vedia. Neviem presne povedať, ako pomáha štát, ale viem, že pomáha, no dobrovoľníci nám dali ubytovanie v Piešťanoch, stravu a starajú sa o nás. Teraz chcem vybaviť mojej dcérke, aby mohla chodiť do školy a aby ja som mohla ísť do práce," uzavrela Alina.

Premiér tiež podotkol, že je momentálne 80-tisíc voľných pracovných miest na Slovensku a Ukrajinci budú mať kde pracovať. Či je to však naozaj pravda, ukáže až skutočná prax. Práve o tejto téme sa budú na konferencii Vizionári rozprávať v piatok priamo s ministrom práce a inými hosťami.