Lúky a lesy na Slovensku s príchodom prvých teplých dní pulzujú životom: Tieto zvieratká ohlasujú príchod jari

Spáči v našich lesoch sa pomaly vyzliekajú z nočných košieľ a domov sa začínajú vracať prví operení poslovia jari.

„Je koniec zimy a zver to cíti. Prilietajú vtáky, ktoré u nás nezimovali, začínajú kvitnúť stromy či kvety. A aj zvieratá, ktoré väčšinu zimných mesiacov prespali, sa vracajú do ,normálneho‘ života,“ povedal Jaroslav Slašťan zo Štátnej ochrany prírody SR s tým, že ako prvé v tomto období opúšťajú zimné brlohy nepravé hibernanty, a to medveď či jazvec.

Okrem toho sa vracajú aj milióny sťahovavých operencov na Slovensko. „Zo zimovísk sa už vrátili červienka obyčajná, drozd trskotavý, plavý, pinka lesná, škorec obyčajný či škovránok poľný,“ prezradil prírodovedec Miroslav Saniga s tým, že najznámejší poslovia jari - lastovičky - sa vrátia v apríli a dažďovníky priletia v máji.

Operení navrátilci

Pinka lesná

Menej pohostinné mesiace strávila v Maďarsku a na severe Talianska. U nás hniezdi na celom území Slovenska, od nížin až po pásmo kosodreviny. Samček prilieta skôr ako samička. Samička stavia sama hniezdo, ktoré je veľmi nenápadné. Pinka obyčajná sa živí rôznymi semenami, zbiera ich zo zeme.

Hmotnosť: 21 g

Dĺžka: 15 - 15,5 cm

Červienka obyčajná

Zimu tieto operence prečkali pri Stredozemnom mori. U nás žijú v lesoch po celom území Slovenska. Živia sa najmä hmyzom v rôznych štádiách vývinu, pavúkmi a inými bezstavovcami, napríklad slimákmi. Konzumujú aj rastlinnú potravu, a to až 60 druhov rôznych plodov.

Hmotnosť: 16 - 22 g

Dĺžka: 12 - 14 cm

Škovránok poľný

Mrazivé mesiace strávil tento vták v okolí Stredozemného mora, jeho obľúbenými destináciami sú Taliansko či Francúzsko. Škovránok poľný má čistý a melodický spev. Spieva veľmi vytrvalo, pritom najčastejšie lieta vysoko vo vzduchu. Niekedy spieva aj sediac na zemi. Pochutí si na hmyze, v menšej miere aj na semenách rastlín, celkovo je však všežravec.

Hmotnosť: 17 - 55 g

Dĺžka: 18 - 19 cm

Bocian biely

Prvý bocian priletel do Nižnej Olšavy (okr. Stropkov). „Sme radi, že je doma," povedal starosta Igor Madzin. Medzi prvými prilieta preto, lebo zimuje niekde blízko. „Tie z Afriky očakávame v najbližších týždňoch,” dodal.

Hmotnosť: 3,4 kg

Dĺžka: 100 - 110 cm