Víkendová tragédia na východe Slovenska: Zamrzol Boris († 21) cestou z jozefskej oslavy?

Úplne zbytočná smrť mladého chlapca. Partia mladých ľudí z Ľubice si podľa informácií Nového Času v piatok zorganizovala oslavu Jozefa.

Ako miesto na ňu si zvolili chatu nad zamagurskou obcou Jezersko (okr. Kežmarok). Zúčastnil sa na nej aj Boris († 21), ktorý sa v piatok neskoro večer náhle rozhodol ísť domov, no v tom čase už odtiaľ nejazdila žiadna doprava. Nikto z jeho partie to v tom okamihu neriešil. Až keď prišli v nedeľu popoludní domov z víkendovej oslavy, mali si uvedomiť, že nie je ani s nimi, ani doma. Otec chlapca nahlásil nezvestnosť syna a polícia začala konať.

„Vyžiadali sme si lokalizáciu jeho mobilu, ktorý bol stále aktívny a bol v oblasti Jezerska. Pracovali sme s verziou, že ho má pri sebe, a tak sme zorganizovali pátrací tím do tejto lokality,“ vysvetlil okresný policajný riaditeľ Pavol Gáborčík. Do hodiny sa dalo dokopy sto ľudí a začali hľadať.

„Nezvestného chlapca sme našli do dvoch hodín. Bohužiaľ, bez známok života. Ak by sme sa o jeho nezvestnosti dozvedeli skôr, tak by sme ho možno aj našli v inom stave,“ povedal Gáborčík, ktorý žiada mladých ľudí o väčšiu zodpovednosť. „Nenechávajte svojich kamarátov osamote a vzájomne sa kontrolujte, kde ste a čo robíte,“ dodal.

Boris podľa našich informácií po odchode z chaty mal ísť po zjazdovke zvanej Slalomák, z ktorej mal vojsť do lesa. Tam sa asi po 100 metroch mal zamotať do kriakov, sadnúť si a zrejme zaspať a zamrznúť. Polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia v skrátenom vyšetrovaní. Bola nariadená zdravotno-bezpečnostná pitva.