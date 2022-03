Do vojny u susedov sa chystajú aj naši spoluobčania: Koľko Slovákov chce bojovať na Ukrajine?!

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (44) vyzval mužov z iných krajín do zbrane.

Mali by sa zapojiť do medzinárodnej cudzineckej légie, ktorá sa začala tvoriť na Ukrajine. Tisícky vojakov z celého sveta na jeho výzvu zareagovalo. Bojovať v cudzej armáde je však na Slovensku trestný čin, záujemcovia o pomoc Ukrajine musia preto vo svojej krajine získať od vedenia vlastných štátov výnimku. Nový Čas sa pozrel na to, koľko ľudí sa o to pokúša na Slovensku.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Do medzinárodnej légie sa už podľa údajov z Ukrajiny malo prihlásiť okolo 20 000 záujemcov z 52 krajín sveta. „Bude to kľúčový dôkaz vašej podpory našej krajine,“ povedal Zelenskyj. Ľudí zo zahraničia vyzýval na twitteri aj minister zahraničných vecí Ukrajiny Dmytro Kuleba (40). „Cudzinci ochotní brániť Ukrajinu a svetový poriadok v rámci Medzinárodnej légie územnej obrany Ukrajiny, pozývam vás, aby ste sa obrátili na zahraničné diplomatické misie Ukrajiny vo vašich krajinách. Spoločne sme porazili Hitlera a porazíme aj Putina,“ napísal.

Záujem zúčastniť sa bojov na Ukrajine proti agresorovi, ktorým je ruská armáda, ihneď prejavilo niekoľko stoviek Čechov a prezident Miloš Zeman sa vzápätí vyslovil, že bude takýmto žiadostiam naklonený. Naposledy tamojšie ministerstvo hovorí o tom, že evidujú 500 žiadostí na vstup do ozbrojených síl Ukrajiny. Na Slovensku je situácia o niečo miernejšia, no aj tu sa nájdu ľudia, ktorí majú záujem bojovať po boku našich susedov.

„Aktuálne evidujeme sedem oficiálnych žiadostí občanov SR. Rozumieme rozhorčeniu občanov nad neospravedlniteľnou agresiou Ruska. Rezort obrany však neodporúča občanom SR, aby sa zapájali do takýchto aktivít,“ uviedla hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková. „Takisto platí, že Slovenská republika nemá v pláne byť stranou vojnového konfliktu,“ dodala. Podľa zákona výnimku bojovať v zahraničí za záujmy iných štátov môže udeliť len najvyšší ústavný činiteľ.

Podľa platnej legislatívy je pôsobenie v cudzom vojsku možné na základe súhlasu prezidentky, tam sa žiadosti ešte nedostali. „Prezidentka zatiaľ o žiadnej podobnej žiadosti nerozhodla, keďže Vojenská kancelária prezidenta stále neeviduje žiadnu oficiálnu žiadosť, v poslednom období však registruje zvýšený záujem o informácie týkajúce sa služby v ukrajinskej armáde. Doteraz sa na ňu obrátilo približne 80 občanov,“ vyjadril sa pre hovorca prezidentky Martin Strižinec.