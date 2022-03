Ukrajinec Roman a Ruska Tatiana pracujú na Slovensku ako lekári: Našu lásku žiadna vojna neporazí!

Ukrajinec Roman (37) a Ruska Tatiana (38) žijú a pôsobia v Nových Zámkoch ako lekári.

Spolu vychovávajú dve deti a v týchto dňoch prežívajú nesmiernu bolesť pri sledovaní ruskej invázie na Ukrajine. Slzy do očí sa im tisnú však z toho, akú solidaritu a pomoc ponúkli Slováci bezbranným ženám, ich deťom a starcom. Ako vnímajú besnenie ruskej armády a akú pomoc by očakávali od EÚ a NATO?!

Ukrajinsko-ruský pár je nádherným príkladom toho, ako sa dá spolu v mieri nažívať bez štipky zášte a nenávisti. Láska a porozumenie z ich rodiny priam srší. Je to tak od samého začiatku, keď k nám pred 12 rokmi prišli. „Zoznámili sme sa na univerzite počas študentských čias ešte v roku 2003. Študovali sme obaja v Charkove,“ rozpletá začiatky ich vzťahu internistka Tatiana, ktorá s manželom pôsobí v nemocnici v Nových Zámkoch.

Hoci je Ruska, korene má na Ukrajine, kde prežila aj časť svojho života. „Rodičia sú však momentálne v Rusku, tam žijú a dostať sa odtiaľ teraz nevedia. Sme v spojení a vedia, čo sa deje,“ priznáva úprimne.

Zomierajú v nezmyselnej vojne

Tatiana tak rozumie pocitom hnevu a bezmocnosti svojho manžela Romana, ktorý vyrastal v hlavnom meste Ukrajiny, Kyjeve. „Podarilo sa nám dostať sem moju mamičku, aj keď to nebolo jednoduché. Je to veľmi ťažká situácia a veľmi si uvedomujem, že naši ľudia zomierajú v nezmyselnej vojne,“ povie potichu s tým, že to berie ako karmický hriech Ruska, ktoré zaútočilo na Kyjev, matku ruských miest.

„Je to hanba ruskej armády,“ zdôrazňuje prísne a jeho krásna žena absolútne súhlasí. Obaja majú jasno aj v tom, ako by mali západní spojenci postupovať. „Očakávame pomoc od EÚ a NATO, zatvorenie neba nad Ukrajinou a stopnutie militaristickej propagandy,“ zhodujú sa svorne.