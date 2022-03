Pellegrini naložil vláde ako nikdy predtým, obáva sa budúcnosti: Chaos, zmätok a zlyhanie!

Typickým znakom súčasnej vlády je chaos, zmätok a zlyhanie. Pri hodnotení prvého polčasu vládnutia kabinetu pod vedením Igora Matoviča i Eduarda Hegera (obaja OĽANO) to uviedol líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini.

"Počas ich vládnutia sa stratil rešpekt voči štátu a jeho inštitúciám, ale aj rešpekt a úcta voči dodržiavaniu zákonnosti," upozornil Pellegrini v deň druhého výročia nástupu novej vládnej garnitúry.

Exekutívu podľa neho charakterizujú neustále roztržky, nejasnosť v prijímaní opatrení a neschopnosť určiť víziu, ktorú by krajina mala nasledovať. Upozornil, že vysvetlením nemôžu byť mimoriadne situácie, ktorým krajina musela čeliť.

"Práve v takýchto situáciách sa ukáže, kto vie riadiť krajinu, kto vie prichádzať s riešeniami,“ zdôraznil expremiér. Odmieta zároveň argumenty vlády, že pod súčasnú situáciu sa podpisuje náprava stavu, ktorý zanechali bývalé garnitúry. "Ak sa niekto po dvoch rokoch vládnutia neprestáva vyhovárať na predchádzajúce vlády, je to len výkrik neschopnosti a amaterizmu," vyhlásil.

Obáva sa takisto, že situácia, do ktorej krajinu priviedla súčasná vláda, sa ešte viac zhorší. Upozorňuje pritom na neustále sa zhoršujúcu polarizáciu spoločnosti i absenciu opatrení, ktorými by kabinet dokázal reagovať na stále ťaživejšiu socioekonomickú situáciu. "Vláda chaosu, zmätku a zlyhania môže byť aj vládou chudoby,“ konštatuje. Vicepremiérka Remišová zahŕňa vládu chválospevmi: Čo podľa nej urobili lepšie než prechádzajúci lídri?

Predchádzajúce dva roky vlády však môžu byť podľa Pellegriniho aj poučením, čo sa stane, ak sa do vedúcich a riadiacich funkcií dostanú ľudia bez adekvátnych schopností a skúseností. "Verím, že si na to ľudia spomenú pri ďalších voľbách i tých najbližších komunálnych a položia si otázku, či voliť toho, kto môže byť zaujímavý svojím aktivizmom a hlasnou kritikou, no nemá skúsenosti a ani odborné schopnosti viesť verejnú správu,“ dodal.