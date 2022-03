Igor Matovič o majetku Rusov na Slovensku: Treba im ho zmraziť, aj u nás toho majú dosť

Štát už pracuje na zmrazení majetku Rusov na Slovensku. Ako uviedol v relácii Braňo Závodský naživo v rádiu Expres minister financií Igor Matovič, finančná správa už zmapovala majetky ruských podnikateľov.

Teraz má ministerka spravodlivosti vypracovať plán, ako je možné na Slovensku zmrazovať majetky. Minister financií predpokladá, že sa pre to budú meniť niektoré zákony.

„Dohodol som sa s finančnou správou, aby zmapovali majetok, ktorý budeme môcť zmraziť. Zmapovaný ho teda máme, len čakáme na ministerku spravodlivosti. Predpokladám, že sa budú musieť meniť zákony,“ povedal Matovič s tým, že nateraz nebude konkretizovať o aký veľký majetok ide, ktorý by mohol byť Rusom zmrazený. „Treba im zmraziť majetok. Aj na Slovensku toho majú dosť,“ konštatoval Matovič.

Problémy so zmrazovaním majetku ruských oligarchov majú napríklad v Írsku či v Holandsku. Majetky sú totiž zapísané na rôzne schránkové firmy, čiže je ťažko vystopovateľné, kto za majetkom stojí. „V tomto našťastie my máme výhodu, pretože sa u nás, ak chce obchodovať so štátom, musí sa preukázať koncový užívateľ výhod,“ uzavrel Matovič.