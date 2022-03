Zo zločinu zabitia polícia obvinila 51-ročného muža z obce Dubovica v okrese Sabinov. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Daniel Džobanik.

"Obvinený muž mal podľa doteraz vykonaného vyšetrovania počas noci z piatka (18. 3.) na sobotu (19. 3.) napadnúť vo svojom rodinnom dome 44-ročného muža, tiež z Dubovice. Dreveným lopárom ho mal opakovane udierať do hlavy a ďalších častí tela.

Zbitý muž utrpel ťažké zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice 19. marca podľahol," uviedol Džobanik. Vyšetrovateľ na obvineného muža spracoval podnet na vzatie do väzby a umiestnil ho do cely policajného zaistenia.