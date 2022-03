Pri Nižnej Slanej riešia vážne problémy s riekou: Hrozí na Slanej ekologická katastrofa!?

Majú veľké obavy! Obyvatelia Nižnej Slanej (okr. Rožňava), kde pred 14 rokmi skrachovala baňa a 600 zamestnancov skončilo bez práce, majú problém s červenou vodou. Takú farbu má v súčasnosti rieka Slaná a miestni upozorňujú, že kontaminovaná voda pre nich predstavuje nezanedbateľné zdravotné riziko...

Starosta obce Tibor Jerga pre Nový Čas uviedol, že dočervena sfarbená voda začala zo železorudnej bane vytekať už pred niekoľkými týždňami. „S viacerými úradmi životného prostredia to už aj riešime, lebo nad obcou sa nachádza aj ďalšia environmentálna záťaž - obrovské odkalisko. Spolu priamo nesúvisia, ale riziká sú veľké.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Baňu po ukončení činnosti zatvorili v roku 2008 a o 6 rokov neskôr ju začali zatápať. Urobili aj prieskum, malo to trvať 20 rokov, ale odhady nevyšli a už teraz z nej vyteká farebná tekutina. Vzorky sa vyšetrujú v laboratóriu, na výsledky ešte čakáme, ale je isté, že mnohé látky prekročia prípustné limity,“ spomenul starosta.

Výtok je z bývalej bane Gabriela, pričom voda obsahuje okrem železa, mangán, nikel, sírany a arzén. Miestni preto už na záhradkách radšej nepestujú nič, čo by mohli konzumovať. „Koreňovú zeleninu nepestujeme už dlhšie kvôli odkalisku, ale červená voda je ďalším rizikom. Do úvahy prichádza využitie kontajnerovej čističky odpadových z Mária bane v Rožňave, prípadne bývalej čističky z už neexistujúceho závodu Siderit, ktorá by sa prepojila rúrou. Chceme zabrániť aj mimoriadnemu zhoršeniu vôd na toku,“ dodal starosta.

Všetok kal teda chcú odstrániť, aby na toku riadne fungoval ekosystém a aj život v rieke. Prioritne im však ide o zdravie občanov, no to sa začalo zhoršovať - už registrujú zvýšenú chorobnosť. Situáciu na rieke Slaná monitorujú Okresný úrad (OÚ) Rožňava, Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP), Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) i štátny podnik Rudné bane. Vzorky vody už odobrali a čakajú na ich laboratórne výsledky. Miloš Pukanský z odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Rožňava uviedol, že úhyn rýb vo vodnom toku doposiaľ nezaznamenali.

Podľa odborníkov je znečistenie vodného toku pravdepodobne iba zákal v dôsledku prítomnosti železitých okrov. SIŽP vykonala obhliadku rieky Slaná spolu so správcom toku a s policajtmi a situáciu rieši ako mimoriadne zhoršenie vôd. „V rieke Slaná bola 12-násobne prekročená hodnota železa. Vo vode je škodlivé prostredie pre ryby a spôsobuje sfarbenie vody. Prekročené boli aj hodnoty mangánu, niklu, arzénu a síranov,“ uvádza sa v rozbore vody, ktorý vykonal SVP.

Situáciu napokon komentovali aj z ministerstva životného prostredia. „Za znečistenie rieky Slaná v okrese Rožňava zodpovedá správca ložiska sideritových rúd Nižná Slaná, ktorým je štátny podnik Rudné bane. Jeho zriaďovateľom je ministerstvo hospodárstva,“ uviedol minister životného prostredia Ján Budaj s tým, že envirorezort nemá dosah na činnosť alebo nečinnosť baní.