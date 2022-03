Posledná rozlúčka s nezabudnuteľným Ľubom Romanom († 77): Odprevadili ho obrovským potleskom

Oči plné sĺz. Známy herec a politik Ľubo Roman († 77) odišiel do neba 13. marca. Aj keď sa napokon hovorilo o nečakanom infarkte, jeho syn Ľubomír so smútkom v hlase priznal, že jeho milovaný otec zápasil už takmer dva roky s rakovinou.

Napriek snahe lekárov ho však zdravie zradilo a uznávaný herec a politik navždy odišiel. Jeho smrť zarmútila nielen milovanú rodinu, ktorú nadovšetko zbožňoval, ale aj jeho dlhoročných priateľov nielen spomedzi politických špičiek, ale aj hereckého sveta. Posledná rozlúčka so známym hercom sa napriek krásnemu slnečnému dňu niesla v pochmúrnej atmosfére. Do bratislavského krematória sa prišli s Romanom rozlúčiť desiatky jeho priateľov či blízkych, ktorí mu do neba poslali úprimný potlesk.

Fotogaléria 19 fotiek v galérii

V krematóriu tiekli slzy potokom a smútok, ktorý sa niesol slnečným dňom, sa nedal prehliadnuť. Rozlúčiť sa prišli známe tváre nielen z umeleckej obce, ale aj z verejného politického života. Medzi inými herečky Karin Haydu, Zuzka Tlučková, Gabika Škrabáková-Kreutz, herci Vlado Černý, Juraj Kukura, Jožo Pročko či verní kamaráti Emil Horváth, Ivan Letko či Kamil Peteraj. Posledné slová venoval Romanovi kamarát Karol Čálik.

„Vďaka tvojej cieľavedomosti a vytrvalosti sa ti podarilo dokončiť nekonečne dlhú prestavbu divadla. Svoju funkciu riaditeľa si bral tak zodpovedne, že každé ráno ešte pred skúškou si osobne prebehol celú stavbu, aby si zistil, či sa od včera na nej niečo pohlo. Na skúšku si potom chodil celý zaprášený od cementu. Mal si dve lásky. Divadlo a rodinu. Alebo rodinu a divadlo. To ti zostalo celý život,“ zneli Čálikove slová, ktorý sa s kamarátom lúčil len veľmi ťažko. Hercova smrť všetkých zarmútila o to viac, že odišiel nečakane.

Prvotnou príčinou mal byť infarkt, ale Romanov syn Ľubomír priznal desivejšiu pravdu o jeho zdravotnom stave.„Odolával vďaka skvelému tímu doktora Jožka Dolinského. Jožko videl, že je to vo veľmi zlom stave, ale nastavil mu vynikajúcu liečbu. Ale bolo to aj o otcovi, ako zvládal všetky veci. Naozaj sa mu darilo v liečbe a bol vo veľmi dobrej kondícii.

Hoci prednedávnom musel absolvovať v poradí už druhú sériu chemoterapií, vyzeralo to, že to máme opäť pod kontrolou,“ prezradil Ľubomír, ktorý veril, že otec nad rakovinou vyhrá. Okrem tvárí z divadla sa lúčili aj mnohí politici, ktorí neskrývali smútok nad stratou priateľa. Smútiacich následne rodina pozvala do reštaurácie na brehu Dunaja, kde si na herca zaspomínali.