Úspešná operácia Ukrajinca Gliba v Bratislave: Tvár mu prerazili črepiny, zachránil ho Slovák

Príbeh so šťastným koncom! Štrnásťročný chlapec Glib unikal aj s matkou z Rusmi ostreľovaného Charkova. Na úteku ho však zasiahol úlomok črepiny, ktorý mu poškodil časť tváre.

Hoci sa po ošetrení na hraniciach zo začiatku nezdalo jeho zranenie vážne, opak bol pravdou a napokon ho museli vziať do rúk odborníci z Univerzitnej nemocnice v bratislavskom Ružinove, kde podstúpil úspešnú operáciu. Odvážny chlapec je v poriadku a čoskoro sa vráti k mame.

Na ceste bol 30 hodín v bolestiach z úrazu, až kým sa dostal do rúk prvého lekára! Odvážny Glib precestoval stovky kilometrov nielen v šoku z bombardovania rodného mesta Charkov, ale aj so zraneniami spôsobenými črepinami, ktoré sa mu zapichli v blízkosti oka. Po príchode na Slovensko najskôr pár dní pobudol s matkou v utečeneckom tábore v Dubnici nad Váhom.

Ešte pred príchodom ho na hraniciach v rýchlosti ošetril ukrajinský lekár a zdalo sa, že nejde o vážne zranenie. Jeho stav sa však zhoršil a musel byť prevezený do trenčianskej nemocnice, odkiaľ následne putoval do nemocnice v bratislavskom Ružinove. Lekári nevedeli presne povedať, čo zasiahlo Gliba, no bolo to bezprostredne po bombardovaní Charkova, odkiaľ pochádza. Podľa lekárov mal chlapec veľké šťastie, že črepina nezasiahla oko. Jeho operácia trvala približne hodinu.

„Chlapec prišiel v stabilizovanom stave. Mal poranenia v oblasti tváre, konkrétne očnicu, nos a čeľustnú dutinu. U pacienta prebehla operácia bez komplikácií, vykonali sme revíziu očnice, plastiku, následne sme odstránili mnohopočetné zlomeniny,“ povedal Ladislav Czakó, prednosta Kliniky ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie Univerzitnej nemocnice Bratislava. Dodal, že žiadne ďalšie komplikácie neočakáva.