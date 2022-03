Srdcervúci pohreb zastreleného podpráporčíka Filipa († 29): Do neba si vzal darčeky od svojich lások

Plakali všetky oči, smútili všetky srdcia. V Ľuboticiach (okr. Prešov) sa v piatok rodina, známi aj kolegovia z policajného zboru naposledy rozlúčili s podpráporčíkom Filipom Suchárom Turekom († 29), ktorý v pondelok zahynul guľkou zo služobnej zbrane.

Z ohavného činu obvinili jeho kolegu, syna primátorky Prešova Martina Turčana (33). Na poslednej rozlúčke so zastreleným plakali vedľa seba Filipova mamička Denisa a jeho družka Nikola, ktorá prišla o milovaného partnera a otca ich dcérky Violky (1). Filipovi na poslednú cestu vložili do truhly darčeky, ktoré si zobral do neba - vankúšik so srdiečkami a modrého sloníka.

Smútočný rímskokatolícky obrad sa konal v kostole Narodenia panny Márie. Bol zaplnený takmer do posledného miesta, pričom smútiaci hostia stáli aj vonku. „V pondelok večer nás zasiahla tragická udalosť, ktorú sme nečakali. Keď Filip odchádzal do práce, nemysleli sme si, že už sa z nej nevráti. O týždeň by oslávil tridsiate narodeniny. Táto tragédia nás všetkých poznačila,“ hovoril smutným hlasom kňaz a chrámom sa ozývali hlasné vzlyky. Filipova mamička tieto slová ani nevnímala, hlavu mala v dlaniach a neustále srdcervúco plakala. Počas obradu čítali aj list riaditeľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove.

„Vážená smútiaca rodina, dovoľte mi vysloviť v mene Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove hlbokú a úprimnú sústrasť nad stratou milovaného Filipa. Váš žiaľ je aj naším žiaľom. Srdcia kolegov si dokázal získať obyčajným ľudským prístupom, úprimnosťou a čestnosťou. Bol veľmi pracovitý, lojálny a bol človekom, ktorý by nikomu neublížil. Nadovšetko miloval svoju rodinu, ktorá bola pre neho na prvom mieste. Milujúci syn, životný partner a otec, ktorého absolútnou prioritou v jeho srdci bola dcérka Violka,“ stálo v smútočnom príhovore.

Po skončení približne hodinu trvajúceho obradu sa smútočný sprievod pohol smerom k cintorínu. Za truhlou kráčali podpráporčíkovi najbližší príbuzní, užialená mamička a zdrvená družka Nikola so slovenskou vlajkou v ruke. Štafáž tvorili policajti nesúci Filipovu fotografiu, Čestný odznak ministra vnútra SR a jeho výložky. Za nimi nasledoval hudobný zbor vyslaný Ministerstvom vnútra SR, hrajúci smútočné melódie. Pohreb so štátnymi poctami napokon na cintoríne dokonala slovenská hymna, do zvukov ktorej sa ozvali čestné salvy. Statočného muža zákona naposledy odprevadili do neba aj policajné autá s majákmi a húkačkami.