Krajský dopravný inšpektorát v Bratislave upozorňuje na dopravné obmedzenia počas nasledujúceho víkendu. Policajti o tom informujú na sociálnej sieti.

V sobotu (19.3.) od 7.00 h do nedele (20.3.) do 18.00 h sa bude vykonávať stavebná údržba na havarijnom stave mostného záveru na Prístavnom moste v ľavom jazdnom pruhu - smer Petržalka. "Doprava bude presmerovaná do voľného jazdného pruhu," dodali policajti. Polícia tiež žiada vodičov, aby pri prejazde týmto úsekom zvýšili pozornosť a riadili sa dopravným značením.