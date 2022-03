Dolný Kubín už má svojho najlepšieho športovca roka: Kto je najväčší silák mesta?

Najlepším športovcom mesta Dolný Kubín za rok 2021 je kulturista Peter Tatarka a najlepším kolektívom mestský futbalový klub. TASR o tom informoval Martin Buzna z kancelárie vedenia mesta.

Prednostka Mestského úradu v Dolnom Kubíne Andrea Barienčíková pripomenula, že mesto pravidelne oceňuje ľudí, ktorí sa venujú športu. "Chceme sa im poďakovať za úspechy a reprezentáciu mesta doma a v zahraničí. Zároveň je veľmi dôležité vyzdvihnúť aj mladých ľudí. Sú budúcnosťou športu v Dolnom Kubíne a aj inšpiráciou a vzorom pre tunajšiu mládež," povedala po slávnostnom vyhlásení výsledkov.

Tatarka z FC Dynamik Dolný Kubín sa vlani stal majstrom sveta v klasickej kulturistike v kategórii mužov nad 180 centimetrov. Na majstrovstvách sveta v klasickej Games kulturistike v kategórii muži si vybojoval druhé miesto. "Znamená to pre mňa veľmi veľa. Som rád, že som si mohol ocenenie prevziať osobne, keďže to mám z Prahy dosť ďaleko. Vďaka tomu som sa dozvedel, koľko skvelých športovcov je v tomto meste. Čaká ma ďalšia sezóna, opäť je tu kolobeh tréningov, aby som opäť získal podobné umiestnenia. Vrcholom mojej prípravy budú majstrovstvá sveta," ozrejmil Tatarka.

Mestský futbalový klub Dolný Kubín v kategórii muži vybojoval prvé miesto v štvrtej lige a postúpil do tretej ligy. Okrem toho úspešne účinkoval v Slovenskom pohári. "Veľmi si vážim toto ocenenie. Pretože žiadny úspech nie je zadarmo a je za ním veľa tvrdej a namáhavej roboty. Vnímam to ako komplexné hodnotenie klubu. Každého člena, od prípravky až po dospelých, ktorí sa momentálne pričinili o to, že klub je na piedestáli. Získané ocenenie je pre nás záväzkom do ďalšej práce, aby sme opäť priniesli takéto významné úspechy," uviedol tréner futbalového Áčka Pavol Bača. Laureátmi za dlhoročnú prácu pre rozvoj športu v meste Dolný Kubín sa stáli Peter Poracký a Ondrej Kavuljak.