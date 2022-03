Ministerstvo spravodlivosti čistí obchodný register: Aké subjekty budú vymazané?

Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR v spolupráci s registrovými súdmi pripravuje ďalšiu fázu "čistenia" obchodného registra, ktoré spočíva vo výmaze určitých zapísaných osôb z tohto registra. Informoval o tom Peter Bubla z tlačového oddelenia MS SR.

V tejto fáze sa vymažú z obchodného registra zapísané osoby, ktoré vstúpili do likvidácie pred 1. októbrom 2016 a likvidátor neuložil do zbierky listín ani do 31. decembra 2020 zoznam majetku, a to podľa stavu majetku zisteného do 30. septembra 2020.

Zoznam zapísaných osôb, ktoré sa môžu vymazať z obchodného registra, zverejnilo MS SR 2. apríla 2021 v Obchodnom vestníku. Aj priamo na webovom sídle www.orsr.sk bolo pri jednotlivých spoločnostiach určených na výmaz zverejnené upozornenie, že zapísaná osoba bola zverejnená v zozname osôb, ktoré môžu byt vymazané z obchodného registra. Zároveň na webovom sídle MS SR, v časti týkajúcej sa obchodného registra, je zverejnený zoznam osôb, ktoré budú v spolupráci s registrovými súdmi vymazané.

"Napriek uvedenému, v prípade, ak sa subjekty zverejnené vo vyššie uvedených zoznamoch domnievajú, že uvedená podmienka výmazu sa na nich nevzťahuje z dôvodu, že zoznam majetku do zbierky listín uložili, a nemajú byť z obchodného registra vymazané, môžu nás kontaktovať prostredníctvom mailu na vymazy.orsr@justice.sk," priblížil Bubla.

Ministerstvo spravodlivosti v spolupráci s registrovými súdmi postupne pripravuje výmaz ďalšej skupiny zapísaných subjektov, a to podnikov zahraničných právnických osôb, organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb, organizačných zložiek podnikov slovenských právnických osôb, ktoré ani do 30. septembra 2021 nepotvrdili zapísané údaje v obchodnom registri, alebo nenavrhli zmenu zapísaných údajov. Predpokladaný termín zverejnenia daného zoznamu subjektov v Obchodnom vestníku je v druhej polovici marca.

"Čistenie obchodného registra je dôležité najmä vzhľadom na právnu istotu tretích osôb v správnosť údajov zapísaných v obchodnom registri. Tieto tretie osoby sa tak môžu na takto zapísané údaje v obchodnom registri spoľahnúť, a teda i na to, že obchodujú s relevantným partnermi, teda so spoločnosťami, ktoré sú na obchodovanie oprávnené," vysvetlil Bubla.

Čistota obchodného registra je podľa neho nevyhnutným predpokladom aj pre fungovanie elektronizácie verejnej správy a elektronických služieb vo všeobecnosti. Údaje obchodného registra sú totiž podkladom pre základné, referenčné registre, ktorých údaje sa považujú za pravdivé, pokiaľ sa nepreukáže opak. "Na overovanie údajov v referenčných registroch sú naviazané jednotlivé elektronické služby a iné databázy v správe orgánov verejnej moci," dodal Bubla.