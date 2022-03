Ženú ho do kúta? Po sudkyni si do Roberta Fica kopol aj predseda Špecializovaného trestného súdu

Predseda Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Ján Hrubala sa dôrazne ohradzuje voči tvrdeniam predsedu strany Smer-SD Roberta Fica, že sudca sa dá vybaviť. Hrubala tvrdí, že Fico klame.

"Nič z toho, čo prezentoval (Fico, pozn. TASR), nedokladuje, že si policajti 'dokázali vybaviť sudcu, ktorého potrebovali'. Ono sa to totiž ani nedá," uviedol Hrubala. Predseda ŠTS dodal, že sudcovia s policajtmi iniciatívne nekomunikujú, policajtom sú známe ich služobné telefónne čísla. Podľa jeho slov nič nenasvedčuje tomu, že by či už predtým, alebo dnes zaraďovaní sudcovia do služieb vykonávali svoje povinnosti pod akýmkoľvek nátlakom.

"Dôrazne sa ohradzujem voči tvrdeniu, že sa sudca 'dá vybaviť'. Samozrejme, rozpisy služieb sudcov sú policajtom známe takisto, avšak sudcovia z povahy veci nemôžu niesť a nenesú zodpovednosť za to, kedy ktorý návrh je súdu predložený," skonštatoval Hrubala.

Smer-SD vo štvrtok (17. 3.) vyhlásil, že policajti z Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) si mali vybavovať konkrétnych sudcov pre rozhodovanie v kauzách. Líder Smeru-SD Robert Fico poukázal, že jedným zo „spolupracujúcich“ sudcov má byť predseda Hrubala.

Fico argumentoval prepisom ďalších komunikácií, ktoré majú prepojenie a manipuláciu dokazovať. Citoval z materiálov, ktoré podľa neho opätovne usvedčujú z protiprávnosti konania v súčasnosti už obvinených vyšetrovateľov NAKA i niektorých prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), rovnako tak zo zaujatosti viacerých sudcov ŠTS či sudcu Najvyššieho súdu Juraja Klimenta.

Voči tvrdeniam Fica sa ohradila aj sudkyňa ŠTS Ružena Sabová, ktorá na neho podala trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestných činov zasahovania do nezávislosti súdu a ohovárania. Aj ju Fico spomínal na štvrtkovej tlačovej konferencii.