ONLINE: Obyvatelia mesta Ľvov hlásia útok na medzinárodné letisko! Ruskí vojaci uniesli ďalšieho starostu

7:10 Novinár britskej verejnoprávnej stanice BBC James Reynolds na Twitteri zdieľal svoju fotku dymového oblaku, ktorý sa podľa neho šíri z oblasti, v ktorej sa nachádza letisko v ukrajinskom Ľvove.

Early morning Lviv. Smoke coming from west - in direction of airport. pic.twitter.com/n8OqUC4WEQ

6:56 Obyvatelia mesta Ľvov na západe Ukrajiny hlásia, že miestne medzinárodné letisko zasiahla raketa vypálená ruskými vojenskými silami, informoval v piatok ráno britský denník The Guardian.

Z tohto mesta, ktoré leží neďaleko poľských hraníc, boli hlásené v piatok ráno viaceré výbuchy. Videá zdieľané na sociálnych médiách údajne zachytávajú, ako z medzinárodného letiska v Ľvove stúpa dym, píše The Guardian.

BREAKING: Multiple Russian air strikes on Lvov.



Reports of at least three targets struck, including the airport. pic.twitter.com/x1tWgLkKby