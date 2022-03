Dáme Ukrajincom kľúčový systém obrany?! Po migoch sa špekuluje o protivzdušných kompletoch

Slovensko by mohlo zásadným spôsobom prehovoriť do situácie na Ukrajine. Čoraz viac sa skloňuje možnosť, že by sme mohli Ukrajine poskytnúť našu batériu systému protivzdušnej obrany S-300, vyžaduje to však politickú odvahu.

Minister obrany Jaroslav Naď tvrdí, že Ukrajine sa nebude poskytovať nič, kým nebudeme mať adekvátnu náhradu. O tej by mohol niečo vedieť minister obrany USA Lloyd Austin, ktorý bol vo štvrtok na návšteve v Bratislave. S akým plánom prišiel a ako horúca je možnosť, že Ukrajine poskytneme náš systém S-300?

Odborníci sa zhodujú, že ak by sme Ukrajine poskytli náš systém S-300, bola by to veľmi zásadná pomoc vojnou ťažko skúšanému susedovi. Hoci nejde o najmodernejší systém - naopak, má už vyše 30 rokov a výrazne „presluhuje“, Ukrajinci s ním vedia narábať a mohol by im pomôcť ochrániť nejakú časť územia.

Sofistikovaná zbraň dokáže zostreľovať lietadlá aj rakety a u nás slúži napríklad na ochranu hlavného mesta a spolu so stíhačkami Mig-29 je to kľúčový prvok našej obrany.

Problém je tak to, že aj my potrebujeme protivzdušnú obranu a bez toho, aby sme ju mali zaručenú, nemôžeme podľa ministra Naďa nikomu nič sľubovať. „Rozumiem potrebám, ktoré má dnes Ukrajina, a všetci sa naozaj snažíme Ukrajine pomáhať tak, ako len vieme. Ale ja som minister obrany Slovenskej republiky, ja sa musím v prvom rade pozerať na to, aby boli naplnené slovenské obranné záujmy.A keď na Slovensku máme v súčasnosti jediný strategický systém protivzdušnej obrany S-300, tak jednoducho ho nemôžem dať bez toho, aby som mal alternatívu,“ vysvetlil Naď.

Slovensko by v prípade odovzdania systémov bolo jedným z najvýznamnejších donorov Ukrajincov, ktorí to potrebujú na obranu miest. Doteraz sa tam dodávali menej sofistikované zbrane.

Minister v Bratislave

Na Slovensko síce prídu modernejšie americké protiraketové systémy Patriot, ktoré sem privezú z Nemecka, tie však budú obsluhovať Nemci a Holanďania, technicky nebudú naše a po skončení prítomnosti predsunutej jednotky NATO zo Slovenska odídu. Hoci to môže byť až o rok, dva alebo tri, Slovensko musí mať už teraz zaistenú svoju vlastnú protivzdušnú obranu.