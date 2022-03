Prieskum ukrajinskej agentúry Active Group odhalil nečakané výsledky.

"Ukrajinská organizácia "Active Group" s dlhoročnou tradíciou výskumom, ankiet a analýz vypracovala prieskum s niektorými zásadným zisteniami," píše polícia na sociálnej sieti Facebook. "Na základe informácií z otvorených zdrojov a histórie tejto skupiny sa nemáme dôvod domnievať, že by ich závery nemali byť objektívne," informuje polícia.

Prieskum na reprezentatívnej skupine občanov Ruskej federácie, ktorý bol vykonaný 11.-14. marca, ukázal, že 86,6 % Rusov podporuje ruskú inváziu do ďalších krajín Európy a 75,5 % Rusov podporuje myšlienku ďalšieho útoku smerom do Poľska.

Prieskum ďalej odhalil, že 48,9 % Rusov podporuje rozšírenie vplyvu Ruska do krajín, ktoré kedysi tvorili ZSSR, pričom 40,4 % podporuje vplyv smerom do krajín Varšavského paktu vrátane bývalého Československa. Ďalší útok do krajín bývalého Varšavského paktu, teda aj do bývalého Československa, podporuje podľa prieskumu Active Group až 39,6 % Rusov.