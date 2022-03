Stavebný veľtrh je späť: Bývajte kvalitne, zdravo a úsporne

PR článok

Pandémia do zásadnej miery zmenila pohľad na to, ako nazeráme na svoje bývanie. Práca z domu, obmedzenie cestovania a dôraz na ochranu zdravia sa premietajú do zvýšených nárokov na obytné priestory, ktoré musia plniť viacero funkcií naraz. Aktuálne trendy v stavebníctve odrážajú aj medzinárodné veľtrh Coneco a Racioenergia, ktoré sa v Inchebe pre pandémiu uskutočnili naposledy v roku 2019.