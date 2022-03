Šelmám z Veľkej Lomnice hrozilo usmrtenie: Záchrana v poslednej chvíli!

Záchrana v poslednej chvíli! Slovenský súkromný park pre zvieratá z divočiny vo Veľkej Lomnici (okr. Kežmarok) v dôsledku zmeny legislatívy prišiel o povolenie chovať 9 dravých šeliem, ktorým hrozilo usmrtenie.

Riaditeľ Regionálnej veterinárnej potravinovej správy v Poprade Peter Žoldoš sa však rozhodol zachrániť ich. Jeho volanie o pomoc vypočul vedúci Serengeti Parku v Nemecku Fabrizio Sepe, ktorý si prevezme päť šeliem. Zvyšným našli miesto v Albánsku a dve možno zostanú u nás.

Záchranu šeliem zo Slovenska si všimol aj najväčší nemecký denník Bild a pred pár dňami o tom priniesol správu. „Kvôli sprísneným zákonom prišiel park o povolenie chovať dravé šelmy. Mali byť utratené,“ vyjadril sa pre nich Fabrizio Sepe, vedúci Serengeti Parku v nemeckom Hodenhagene, kam poputuje päťčlenná svorka levov.

„Pre ďalšie zvieratá sa podarilo nájsť miesto v albánskej Tirane a je predpoklad umiestnenia dvoch zvierat na Slovensku. Boli to však mesiace náročnej práce. Rokovali sme aj s ministerstvami. Som veľmi rád, že sa nám tieto zvieratá podarilo zachrániť,“ uviedol riaditeľ Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Poprade Peter Žoldoš, ktorý sa zaslúžil o ich záchranu pred usmrtením.

Všetky zvieratá sú podľa neho vo veľmi dobrej fyzickej a zdravotnej kondícii. „Je o nich neustále postarané a vykonávame pravidelný štátny veterinárny dozor,“ dodal Žoldoš. Šelmy sa ocitli v ohrození po zmene legislatívy, kde zákon o veterinárnej starostlivosti ukladá chovateľom získať súhlas od obce. Chovateľ ho nedostal, preto sa stal jeho chov nelegálnym.

„Ak ich chovateľ neumiestni niekam, kde má na to povolenie, my by sme mali tieto zvieratá zhabať a umiestniť do karanténnej stanice. Taká však na Slovensku nie je. Ostávalo by ich len usmrtiť. Toto je však proti všetkým mojim zásadám. Tak som začal hľadať možnosti, kam ich umiestniť,“ prezradil Žoldoš.

Nuž a prečo obec nedala povolenie na ich ďalší chov? Vysvetľuje to starosta Veľkej Lomnice Peter Duda: „V intraviláne našej obce je výbeh pre divé šelmy. Niekedy bol verejne prístupný a volal sa Wild Park. Pán, ktorý sa momentálne nachádza v zahraničí, tu choval sedem levov a dva tigre. Medzi rodinnými domami to však nebolo práve najšťastnejšie miesto. Ľudia sa sťažovali, preto som rád, že tu tento chov končí.“