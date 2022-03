Zarážajúce detaily o tragédii v Prešove: Mohol zastrelený policajt Filip († 29) ešte žiť?

Prehovorila o strašnej strate! V Prešove neďaleko čerpacej stanice našli v pondelok večer nehybné telo policajta Filipa († 29), ktorý podľahol strelným poraneniam. Polícia po intenzívnom nočnom pátraní zadržala syna primátorky mesta Andrey Turčanovej (55) - Martina (33), ktorý bol kolegom zavraždeného muža.

Za otcom rodiny, obetavým kolegom a niekdajším futbalistom smúti celé mesto, ako aj obyvatelia Ľubotíc, odkiaľ pochádzal. Najviac však trpia najbližší. Filip bol totiž otcom rodiny, s partnerkou mali malé dievčatko, ktoré si tak tatina bude pamätať len z fotiek...

Filipova družka Nikola zostala po pondelkovej tragédii sama s maličkým, len ročným dieťatkom. „Je to všetko veľmi čerstvé. Ťažko sa mi o tom hovorí. Nehnevajte sa,“ povedala nám zdrvená mladá žena so slzami v očiach. Starostlivý otec rodiny nesmierne chýba nielen najbližším, ale spomínajú si na neho viacerí ľudia, ktorým prirástol k srdcu.

Veľmi dobre ho poznal aj šéf futbalového klubu Sokol Ľubotice Martin Ondrej. Tam totiž Filip hrával tri roky za dorast. „Bol to veľmi dobrý chlap. Zodpovedný, úprimný, snaživý, tichý, zodpovedný. Na ihrisku bol korektný a veľmi pracovitý. Vedel zavtipkovať aj pomôcť. Nemôžem na jeho adresu povedať ani jedno krivé slovo. Táto tragédia ma veľmi zasiahla,“ povzdychol si futbalový funkcionár.

Skončil v nemocnici?

Pondelkovej streľbe mala predchádzať výmena názorov medzi oboma policajtmi, ktorí boli v službe. Filip mal potom údajne telefonicky žiadať nadriadeného, aby jeho kolegu vymenil zo služby, pretože sa správal veľmi čudne. Podľa tvnoviny.sk sa Martin hral so zbraňou a tvrdil, že sa rozpráva s mŕtvymi. Následne sa Filipa, ktorého neskôr zastrelil, opýtal, či by chcel byť mŕtvy aj on, aby sa mohli všetci spoločne rozprávať.

Medzi oboma policajtmi sa potom mala odohrať prestrelka, pričom údajne padlo až 8 výstrelov. „Päť guliek vyšlo z pištole patriacej Martinovi a tri z Filipovej,“ povedal Novému Času dobre informovaný zdroj. Filip ťažkým strelným zraneniam podľahol. Martina unikajúceho služobným vozidlom zadržali pri Partizánskej Ľupči (okr. Liptovský Mikuláš) a umiestnili do cely policajného zaistenia.