Kauza ruskí špióni, bývalý prorektor Bučka má ísť do väzby: Čo všetko mohol vyzradiť Rusom?!

Chytili veľkú rybu. Jeden zo štvorice zadržaných, ktorý je aj zároveň obvinený z vyzvedačstva a prijímania úplatku, je aj bývalý prorektor Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši a plukovník Pavel Bučka.

Práve on mal podľa polície donášať pre ruskú tajnú službu GRU, a to už od roku 2013. Počas tohto času sa stretával s mnohými vplyvnými ľuďmi, ktorí sa zdržiavajú v prostredí obrany či vysokej školy pre vojakov. Nový Čas zisťoval, čo všetko sa mohol dozvedieť a odovzdať Rusom.

Bučka, ktorý je podozrivý z dlhodobej spolupráce s ruskou vojenskou rozviedkou, je už obvinený a nachádza sa vo väzbe. V utorok neskoro večer rozhodla o väzbe sudkyňa pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, pretože bola obava, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné.

„Osoba je podozrivá z toho, že bola spravodajským kontaktom dôstojníka GRU. Vyzvedala, zbierala a vyzradila citlivé informácie strategického významu a utajované skutočnosti. Mali sa týkať záujmov NATO a Ozbrojených síl SR,“ uviedol špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Bučka priznal aj sumu, ktorú za tieto služby prijal. Pre ruskú rozviedku mal pracovať od roku 2013.

Pavel Bučka bol pre Rusov ideálny kontakt, na Vojenskej akadémii, kde v minulosti pôsobil, prišiel do styku aj so zahraničnými lektormi. Generál vo výslužbe Pavel Macko vraví, že v minulosti tam takíto ľudia vyučovali. „Som už dlhší čas mimo rezortu, ale pred pár rokmi pôsobili na tejto škole zahraniční lektori. Bol tam zahraničný kurz, tzv. Joint Staff Officer Course (JSOC), kde pôsobili aj holandskí a iní zahraniční lektori z krajín NATO. Ten kurz bol neskôr transformovaný na ISOC (nformation Security Operations Center). Bol to taký štábny medzinárodný kurz pre nižších dôstojníkov a prednášali v ňom aj zahraniční inštruktori,“ vraví Macko. S Bučkom sa osobne pozná a stretol sa s ním aj počas svojho pôsobenia na veliteľstve NATO v Poľsku.

„Pán Pavel Bučka bol aj počas môjho pôsobenia v Bydgoszczi, kde som bol ako veliteľ spojeneckého veliteľstva NATO. Ako učiteľ, teda vedúci kurzu národnej obrany, tam prišiel na návštevu na základe oficiálnej žiadosti tohto veliteľstva,“ spomína Macko. Bučka sa teda pohyboval v blízkosti zložiek NATO, kde teoreticky mohol získavať cenné informácie, ktoré by zaujímali ruskú stranu. „Určite bol nielen u mňa na veliteľstve v Bydgoszcsi, ale tiež na viacerých spojeneckých veliteľstvách,“ potvrdzuje kontakty Bučku s veliteľmi Aliancie.

Macko sa síce s Bučkom poznal osobne, ale nie dôverne. Napriek tomu zostal obvinením Bučku zo spolupráce s ruskou tajnou službou zaskočený. „Prekvapilo ma to. Bol to človek komunikatívny, chodieval na konferencie, rád sa prezentoval, komunikoval s ľuďmi. Z toho sa dá usúdiť, že je to asi človek súci na takúto činnosť, vie si získať prístup k iným ľuďom. Ale to by mal vedieť každý dôstojník. Mňa osobne to prekvapilo. No mám obavu, že toto je príliš malá ryba, väčšie ryby sú ešte v systéme alebo ho nedávno opustili,“ uzavrel generál vo výslužbe.