Matovič hovorí o veľkom probléme s rozpočtom: To nezvládneme!

Nikto nečakal vojnu na Ukrajine, situácia sa nedá zvládnuť so súčasným rozpočtom. Po rokovaní vlády to uviedol minister financií SR Igor Matovič (OĽANO). Podľa neho to znamená, že tento rok bude potrebné otvoriť rozpočet.

"To nezvládneme so súčasným rozpočtom," konštatoval Matovič. Pokračoval, že 500 miliónov eur pre všetky krajiny EÚ na riešenie ukrajinskej krízy neznamená absolútne nič, ale je to len otázka výdavkov na pár dní. Matovič komentoval aj zákon o výdavkových limitoch. Ak budú výdavkové limity, malo by ísť o "brzdu", pre zlodejov. "Mali by stratiť chuť naďalej takýmto nezodpovedným spôsobom spravovať verejné financie," povedal. Pokračoval, že by to malo vyčistiť neželané návštevy na ministerstve financií, kam prichádzajú "nezodpovední" ministri s požiadavkami bez toho, aby povedali, odkiaľ na ne zobrať peniaze.

Pri pomoci domácnostiam s cenami energií a s rastúcou infláciou Matovič vyhlásil, že všeobecný úzus bol taký, že by nemali ísť plošnými opatreniami. Pomoc by mali smerovať voči tým, ktorí to najviac potrebujú. Pokračoval, že sa budú snažiť pomáhať tým, ktorí si nevedia pomôcť sami. "Budeme pomáhať tam, kde to bude čo najefektívnejšie, aby sme sa správali zodpovedne, lebo nikto nevie, aký veľký problém nás čaká. Budeme pomáhať čo najadresnejšie. Či pôjdeme cestou zvyšovania životného minima, ktoré na seba však viaže rôzne iné výdavky, alebo pôjdeme skôr ad hoc dotáciou pre ľudí, ktorí sú veľmi nízko príjmovo, to sa ešte rozhodneme. Budeme hľadať cesty, aby sme pomáhali ľuďom, ktorí sú v najväčšej núdzi," dodal Matovič.