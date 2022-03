Premiér Heger: Štát zmenil režim na východných hraniciach v súvislosti s utečencami

Štát zmenil režim na východných hraniciach tak, aby bol pohodlnejší pre utečencov a dobrovoľníkov.

Taktiež proces prispôsobil tak, aby vedel zvládať väčšie počty utekajúcich. Po rokovaní vlády o tom informoval premiér Eduard Heger (OĽANO). Na východných hraničných priechodoch sa ľudia rozdeľujú do troch skupín. Utečenci, ktorí majú z hranice odvoz, tí, ktorí cestujú ďalej, a ľudia ostávajúci na Slovensku bez odvozu. Dostávajú aj informačné letáky s možnosťami odvozu, hovorí Heger. Ak osoba cestuje ďalej, nastupuje do autobusu označeného zelenou farbou. Ten ju odvezie na stanicu do Košíc alebo Michaloviec, odkiaľ môže cestovať tam, kam potrebuje. "Tieto stanice monitorujeme na pravidelnej báze, aby sme vedeli vyhodnotiť, či sa tam nezbiera väčší počet ľudí," priblížil predseda vlády. Podľa monitoringu štát reguluje prílev autobusov do staníc.

Ľudia, ktorí ostávajú na Slovensku, nastupujú do autobusov s modrou farbou a presúvajú sa do Humenného a Michaloviec. Tam sa s utečencami podľa Hegera spracujú všetky dokumenty so žiadosťou o dočasné útočisko. Štát im následne zabezpečí prevoz a ubytovanie. Premiér dodal, že prebiehajú aj rokovania v súvislosti s výmenou ukrajinských hrivien.