Heger do Kyjeva so zahraničnými kolegami nešiel: Vieme, kto o tom rozhodol

Premiér Eduard Heger (OĽANO) neodcestoval do Kyjeva spolu s predsedami vlád Českej republiky, Poľska a Slovinska po konzultácii s bezpečnostnými zložkami. Tie mu to vyslovene neodporúčali. Pre TASR to v stredu uviedla hovorkyňa premiéra Ľubica Janíková.