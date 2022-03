Policajné záťahy Kaťuša a Matrioška: Kto sú osoby podozrivé zo špionáže a čo vyzvedali?!

Bezprecedentná akcia v dejinách Slovenska.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Štátne orgány poriadne klepli po prstoch ruskej špionážnej mašinérii na Slovensku.Zároveň sme vyhostili troch ruských agentov pôsobiacich pod diplomatickým krytím na ruskej ambasáde, ktorých si má Rusko dopraviť domov do 72 hodín. Kto sú osoby podozrivé zo špionáže pre nepriateľa a je možné, že k nim čoskoro pribudnú ďalšie mená?

Policajný prezident Štefan Hamran konštatoval, že od piatka do pondelka polícia na štyroch rôznych miestach vykonala „zaisťovacie úkony a určité rozkladné opatrenia zamerané na eliminovanie činnosti agentúrnej siete spravodajských služieb Ruskej federácie pôsobiacich na území SR“. Konkrétne sa konali v Košiciach, vo Vranove nad Topľou, v Ružomberku, Liptovskom Hrádku, pričom v každom z týchto miest zadržali po jednej osobe.

Sú medzi nimi bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby (SIS), ktorý v nej pôsobil do konca minulého roka, bývalý prorektor Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši, ale aj bývalý prispievateľ dezinformačného webu Hlavné správy, ktorý bol až do jeho nedávneho vypnutia hlásnou trúbou Kremľa. Slovenské ministerstvo zahraničia sa v tejto súvislosti rozhodlo vyhostiť troch diplomatov z Ruska z ich ambasády v Bratislave.

Slovensko vyhostilo troch ruských diplomatov, odpoveď na seba nenechala dlho čakať: Reakcia Moskvy!

Medzi nimi je aj plukovník Sergej Solomasov, zástupca vojenského pridelenca na ruskej ambasáde v Bratislave. Práve on mal podľa doterajších informácií slovenských špiónov regrutovať a zadávať im úlohy. Ukázalo to aj video, ktoré zverejnil Denník N a na ňom vidieť, ako Garbár dostáva od Solomasova 500 eur pre seba a pre kamaráta. Peniaze mu sľuboval za tajné informácie a za verbovanie spolupracovníkov pre Rusko.

Nepriateľský štát

Podľa špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica šlo o dve súbežné akcie. Prvá pod názvom Matrioška sa týkala troch zadržaných, cieľom druhej, ktorá dostala názov Kaťuša, bol bývalý prorektor a plukovník z Liptovského Mikuláša Pavel Bučka. Práve on mal s Rusmi spolupracovať najdlhšie, a to už od roku 2013 až do jeho zadržania.