Ceny ropy na svetových trhoch klesajú: 3 dôvody prečo je to tak! Kedy môže zlacnieť i benzín?

Dobrá správa pre motoristov? Znie to neuveriteľne, ale je to tak. Ceny ropy klesajú!

Aj keď nič nenasvedčuje tomu, že vojenský konflikt na Ukrajine speje do finále, trhy pozitívne reagujú aj na ochotu oboch strán sporu rokovať. Na to, aby sa vývoj cien čierneho zlata umúdril, to však nestačí. Odohráva sa ešte niečo dôležité? Ako a kedy sa to môže premietnuť do cien pohonných látok na Slovensku?

Ceny ropy začali klesať. Barel severomorskej ropy Brent sa včera, prvý raz od začiatku marca, predával za menej ako 100 amerických dolárov (USD). Ako sa to premietne do cenoviek benzínu a nafty na Slovensku, však nie je jasné. Ceny na našich čerpacích staniciach nereagujú na vývoj okamžite.

Čo sa to deje?

Pokles cien čierneho zlata sa pripisuje najmä očakávaniam, že rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou prinesú pokrok. Ďalším dôvodom pozitívneho vývoja je, že v Číne opäť pribúda prípadov ochorenia COVID-19.

„Vzhľadom na to, že krajina zvolila pre boj s covidom politiku nulovej tolerancie, v niektorých mestách už boli znovu zavedené lockdowny. Pokles cien ropy môže byť spôsobený očakávaným poklesom dopytu v Číne,“ píšu X-Trade Brokers.

Česi už zlacňujú

U našich západných susedov už ceny pohonných látok klesajú. Nafta zlacnela prvý raz od začiatku ruskej invázie a benzín zlacnel už tretí deň za sebou, v pondelok dokonca najrýchlejšie za viac ako 11 rokov. Česká vláda minulý týždeň zrušila povinné primiešavanie biozložky do pohonných látok a tzv. cestnú daň.