Hotové nebeské divadlo: Na Slovensku zachytili fotografi polárnu žiaru!

V našich zemepisných šírkach bolo možné v noci z nedele na pondelok pozorovať polárnu žiaru, ktorú zachytili fotografi zo Slovenska i z Česka.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Hoci žiarivo sfarbená obloha nepochybne ulahodila ľudskému oku, pre astronómov je tento úkaz pomerne bezvýznamný a považujú ho skôr za estetickú záležitosť, ktorá je medzi ľuďmi populárna a vyhľadávaná.

V noci z nedele na pondelok sa niektorým ľuďom na Slovensku aj v Česku podarilo vidieť polárnu žiaru. Pre našu zemepisnú polohu je to nezvyčajný úkaz, ktorý trval však len veľmi krátko. Túto čarovnú hru svetiel na nočnej oblohe spôsobuje erupcia na Slnku. Následne elektricky nabité častice slnečného vetra narazia na zemskú atmosféru. Pri ich vniknutí do atmosféry v oblasti pólov vzniká pohyb elektrónov a vznikajú fotóny, čo je svetelný prejav, ktorý je viditeľný na oblohe. Čím je slnečný vietor silnejší a mohutnejší, tým je Aurora borealis - polárna žiara - viditeľnejšia aj mimo oblasti okolo polárneho kruhu.

„Pozorovanie polárnej žiary pre vedecké účely nemá veľký význam, a preto sa ani naše pracovisko týmto javom primárne nezaoberá. Je to skôr estetická záležitosť, ktorá je medzi ľuďmi veľmi populárna a vyhľadávaná. Z nedele na pondelok boli na Slnku pozorované série erupcií. Boli však veľmi slabé. Okrem jednej silnejšej, ktorá mohla vyvolať polárnu žiaru a jej pozorovanie. Či bola viditeľná aj v našej oblasti, to vám neviem potvrdiť. Predpovede na ďalšie dni sú z hľadiska možnej polárnej žiary nulové. Nie je predpoklad žiadnej veľkej slnečnej aktivity. Nie je to ani na úrovni G1,“ povedal riaditeľ Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied Peter Gömöry.

„Rád by som však ľuďom doprial toto milé vesmírne divadlo v dnešných pochmúrnych časoch. No priveľká slnečná aktivita nám môže spôsobiť aj nemalé problémy v oblasti elektroniky či prenosu energie,“ dodal.