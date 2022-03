Písomné skúšky dospelosti už skladajú prezenčne: Študenti prezradili, čo im dalo najviac zabrať

Dočkali sa! Po dvoch rokoch pandémie majú maturanti za sebou prvý deň skúšok z dospelosti.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Týždeň písomných maturít v pondelok otvoril test zo slovenčiny a z literatúry a tiež slohová práca, pričom ich písalo takmer 37-tisíc žiakov.Nový Čas bol nazrieť za brány slovenských škôl a zisťoval, ako tento deň prežívali študenti a čo ich najviac potrápilo.

Bratislava, Stredná škola umeleckého priemyslu

Ťažký test zo slovenčiny

Natália (19), Bratislava

- Bolo to dosť ťažké. Najnáročnejší bol samotný test zo slovenčiny, slohu som sa potom až tak nebála. Priznám sa, že som sa príliš dlho nepripravovala. Verila som, že sa maturity zrušia. Vážnejšie som to začala brať až posledný mesiac. Myslím, že som to zvládla dobre. Som rada, že to mám za sebou.

Otázky boli tento rok jednoduchšie

Samuel (19),Bratislava

- Maturity neboli podľa mňa veľmi náročné. Veľa odpovedí sa dalo vyvodiť z ukážok. Otázky boli tento rok jednoduchšie, napríklad o stúpavej a klesavej melódii vo vete. Všimol som si, že veľa maturantov bolo za zrušenie maturít, no mne to prišlo akési ľahké.

Banská Bystrica, Gymnázium Andreja Sládkoviča

Potrápila ma Kolíska od Bednára

Renáta (18),Banská Bystrica

- Dištančné štúdium bolo v našom prípade príliš dlhé a chýbali nám prednášky učiteľov. To bol asi najväčší problém. Prvá časť maturitnej skúšky sa dala zvládnuť. Nebola ťažká, ale ani ľahká. Počas testov ma prekvapila otázka v súvislosti s dielom Kolíska od Alfonza Bednára.