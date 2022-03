Unikátny objav Petra pri Smoleniciach ponesie názov po jeho dcérke: Takto pomenoval novú jaskyňu!

Má nesmiernu radosť! Peter (38) z Bieleho Kostola (okr. Trnava) sa teší, ako keby vyhral jackpot.

Pred pár týždňami si vyšiel do hôr na prechádzku, keď vtom zbadal v skale niečo neobvyklé. Vyškriabal sa hore a do očí mu udrel komín, ktorý bol opracovaný od vody. Hneď mu bolo jasné, o čo ide. Svoj nález nahlásil profesionálnym jaskyniarom a tí jednoznačne potvrdili, že Peter našiel novú neobjavenú jaskyňu. Peťovi dali výhradné právo ju pomenovať, a tak bude niesť názov Alessia po jeho osemmesačnej dcérke.

Milovník prírody Peter (38) sa vybral do Smoleníc načerpať energiu. „Ako som tak išiel, zbadal som v skale niečo zaujímavé. Bolo aj popršané, aj blata a ťažko sa škriabalo hore, ale povedal som si, že neodídem, dokiaľ nezistím, čo to je,“ začína svoje rozprávanie. Keď vyšiel pred otvorenú skalu, neveril vlastným očiam.

„Zbadal som úkaz pripomínajúci komín. Videl som, že je od vody opracovaný, hneď som vedel, že ide o jaskyňu, keďže to malo všetky znaky. Mal som obrovskú radosť,“ vraví s nadšením sympatický otec rodiny. Peter po príchode domov okamžite kontaktoval profesionálnych jaskyniarov, ktorým oznámil, čo našiel.

Dostane rodný list

Novoobjavená jaskyňa pribudne tak k 7 600 ďalším. Nachádza sa v Smoleniciach a je neďaleko jedinej jaskyne na západnom Slovensku Driny. „Po príchode na lokalitu sme zistili, že ide naozaj o jaskynné útvary, ktoré neboli dosiaľ zaevidované v centrálnej evidencii jaskýň. Aj keď ide o menšie jaskynné útvary, jedna z nich presiahla dĺžku 2 metre a spĺňa tak atribúty na zápis. Druhá jaskynná diera, ktorá je aktuálne kratšia, však po krátkej sondáži by mohla pokračovať jaskynnou chodbičkou ďalej, možno aj do väčších priestorov. Obe jaskynky sú modelované korozívnou činnosťou vody a je predpoklad ich pokračovania. Ďakujeme ohlasovateľovi, že nám nahlásil polohu vchodov a sám nevstupoval do jaskyne. Ako objaviteľ mal právo na pomenovanie jaskyne,“ povedal Alexander Lačný zo Správy CHKO Malé Karpaty.

Peter túto príležitosť využil naplno a jaskyňu pomenoval po svojej dcérke Alessia. „Budem sa veľmi tešiť, keď svojej dcérke budem rozprávať tento príbeh, a verím, že takpovediac svoju jaskyňu bude mať veľmi rada,“ uzavrel Peter, ktorému sa týmto splnil dospelácky sen. Slovenské múzeum ochrany príroda jaskyniarstva teraz vydá novej jaskyni rodný list, aby bola zaevidovaná. Pre verejnosť však nebude nikdy prístupná.