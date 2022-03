Poplach v Liptovskom Mikuláši: Potuluje sa po meste leopard na úteku?! ZOO ponúka pomoc

Pobehuje si po uliciach nečakaný obyvateľ?

Na Mestskú políciu v Liptovskom Mikuláši bola v utorok ráno nahlásená kuriózna udalosť. Pri rannom venčení videl miestny obyvateľ v okolí Vitálišoviec čiernu mačkovitú šelmu, ktorá by podľa stavby tela mohla byť leopardom. Prostredníctvom rozhlasu a sociálnych sietí preto informovali obyvateľov okolitých mestských častí, aby sa nevzďaľovali z obytných zón až do času odchytu zvieraťa a následne vyrozumeli kompetentných. Nik však zatiaľ netuší, odkiaľ by zviera mohlo ujsť.

Radoslav z mestskej časti Podbreziny si pri vychádzke so psom všimol zvláštne správanie svojho miláčika a počul, ako nezvyčajne vrčí. Obzrel sa smerom, na ktorý sa sústredil pes, a na blízkom kopci zbadal veľkú čiernu mačkovitú šelmu. Mestskí policajti ho po oznámení kontaktovali a podľa fotiek sa snažili identifikovať, o aké zviera išlo.

„Na sto percent vylúčil, že by to bol nejaký veľký pes. Podľa stavby tela a lebky to bol najskôr leopard. Zrejme ušiel niekomu, kto ho choval nelegálne. V našom meste nemáme a ani sme nedali žiadne povolenie na chov mačkovitej šelmy a ani nemáme vedomosť o takomto chove,“ prezradila hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková. Ani starostovia okolitých obcí nevedia o žiadnom legálnom či nelegálnom chove mačkovitých šeliem. „Aj keby niekto také zviera choval bez povolenia, ťažko by to pred susedmi utajil. No a taká informácia by sa ku mne určite dostala,“ vraví starosta Liptovského Jána Juraj Filo.

Policajti volali do liptovskej kontaktnej zoologickej záhrady, či im nechýba nejaká šelma. „Áno, kontaktovali nás a, samozrejme, že nám žiadna šelma nechýba. Naopak, ponúkli sme pomoc pri identifikácii, odchyte a koordinácii činnosti. Nemyslím si, že si dnes niekto dovolí chovať takéto zviera bez patričných povolení, no vylúčiť sa to nedá. Mohol ten leopard či puma aj premigrovať,“ zdôraznil riaditeľ zoo Jaroslav Kompiš.

O možnom pohybe šelmy vie aj Správa TANAP-u, zatiaľ však nič nespozorovali. Príslušníci mestskej polície informovali aj štátnu políciu a starostov okolitých obcí, ktorých vyzvali, aby skontaktovali svoje poľovné združenia.