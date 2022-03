Odbor radiačnej ochrany pozorne sleduje situáciu na Slovensku: Vieme zareagovať okamžite

Radiačná situácia na Slovensku bola v priebehu predchádzajúceho týždňa stabilná.

Na našom území ani v iných krajinách Európy sa nezaznamenali odchýlky od štandardne meraných hodnôt dávkových príkonov gama žiarenia. Informoval o tom odbor radiačnej ochrany Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Vedúca odboru radiačnej ochrany ÚVZ SR Veronika Drábová uviedla, že radiačná situácia na Slovensku sa neustále monitoruje a vyhodnocuje. Sleduje sa tiež radiačná situácia v Európe. Informácie o meraní dávkových príkonov gama žiarenia na území SR sú pre verejnosť dostupné na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).

"Monitorovanie radiačnej situácie na území SR sa uskutočňuje už desiatky rokov. Monitoruje sa v zložkách životného prostredia aj v zložkách potravinového reťazca. Radiačná monitorovacia sieť aktuálne pozostáva zo štyroch okruhov. Ide o sieť včasného varovania, sieť pre meranie vonkajšieho ožiarenia, sieť pre meranie vnútornej kontaminácie a lokálna sieť prevádzkovateľov jadrových zariadení," vysvetlila Drábová.

Sondy na monitorovacích lokalitách sú na Slovensku rozmiestnené rovnomerne v rôznych nadmorských výškach. Odbor radiačnej ochrany je preto podľa Drábovej schopný na zmeny štandardného stavu reagovať promptne.

"My vieme zareagovať v podstate okamžite. Prvé výsledky by sme získali do desiatich minút. Ak by sa niečo vážne stalo, vieme prognózu vydať na osem hodín dopredu. Prognózy sú od ôsmich hodín až po sedem dní. Na základe našich vstupných údajov dokážeme povedať, čo sa stane o týždeň," uviedol Miloš Doktor z oddelenia radiačnej ochrany v jadrovo-palivovom cykle s tým, že situácia je aktuálne pokojná a obyvateľstvu nič nehrozí.