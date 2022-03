Lengvarský prichádza s dobrou správou: Respirátory pôjdu dole! Kedy sa ich zbavíme?

Na Slovensku máme v súčasnosti rádovo státisíce pozitívnych ľudí na COVID-19. Situácia je však podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského stabilizovaná. Od pondelka sa na Slovensku zrušilo gro protiepidemických opatrení. Už onedlho by sa mohli Slováci zbaviť aj rúšok a respirátorov.

„Pokles hospitalizácii by mohol byť rýchlejší, ale je to podobné ako v iných krajinách. Najviac potešiteľné je, že klesá stále ľudí na pľúcnej ventilácii. Pokiaľ to epidemická situácia dovolí, dáme rúška dole. Možno o mesiac, možno v máji,“ povedal minister v relácii Na telo Plus portálu tvnoviny.sk.

Minister zároveň vyzval k očkovaniu. „Je čas využiť leto na očkovanie. Keď budeme mať očkovanosť na úrovni 75 % - 80 %, tak na jeseň budú miernejšie opatrenia,“ podotkol Lengvarský s tým, že pandemická vlna by už nemala byť v jeseni dramatická.