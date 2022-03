Hlas sa tvrdo kritizuje ministra pôdohospodárstva: Vlčan garantoval obchodným reťazcom zvyšovanie ziskov

Deklarácia o cenovej stabilite potravín, ktorú minulý týždeň podpísal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO), žiadnym spôsobom nezastaví rast cien potravín.

Práve naopak, obchodným reťazcom hnutie OĽANO garantovalo voľné ruky pri zvyšovaní ziskov. Uviedla to opozičná mimoparlamentná strana Hlas-SD. "Je nepredstaviteľné, aby minister pôdohospodárstva členskej krajiny EÚ podpísal v súčasnej krízovej situácii s obchodníkmi dokument, ktorý im zagarantuje rast obchodných prirážok, a tým ziskov. Text deklarácie potvrdzuje, že si reťazce budú môcť rovnako ako doteraz zvyšovať skutočné sumy obchodných prirážok bez akýchkoľvek obáv. Minister mal jednoznačne trvať na znižovaní obchodných prirážok," povedal Róbert Puci, nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR a člen predsedníctva strany Hlas–SD.

Pripomenul, že agrominister v piatok (11. 3.) podpísal deklaráciu so zväzmi obchodných reťazcov. Tie sa podľa textu zaviazali, že k cenotvorbe základných druhov potravín budú pristupovať férovo, citlivo a zohľadnia mieru svojich zvýšených vstupov a prevádzkových nákladov.

Budú naše obedy vyzerať inak? Obľúbená potravina takáto drahá ešte nikdy nebola!

Podľa neho je však opak pravdou, pretože už dva dni po podpise prostredníctvom médií informovali pekári, že najziskovejší reťazec na Slovensku, ktorý má najnižší percentuálny podiel slovenských potravín, im odmieta uhrádzať dokonca základné ekonomicky oprávnené náklady. To znamená, že dodávky pečiva by museli realizovať so stratou.

"Agrorezort pod vedením OĽANO nezastupuje poľnohospodárov, potravinárov ani spotrebiteľov. Poradný tím ministra vedie dlhoročný lobista obchodných reťazcov a z krokov agrorezortu je zrejmé, v čí prospech koná. OĽANO doslova 'posvätilo' zvyšovanie ziskov obchodníkov na úkor spotrebiteľov a výrobcov potravín. Namiesto znižovania cien potravín a zabezpečenia surovín na ich výrobu sa agrorezort venuje podpore obchodníkov," podčiarkol Puci.

Potravinová a surovinová kríza a obmedzovanie exportu obilnín, olejnín, mäsa a ďalších potravín aj členských krajín EÚ podľa neho jasne ukazuje, že potravinová sebestačnosť krajiny musí byť prioritou. "A potravinová sebestačnosť stojí na poľnohospodároch a potravinároch, nie na obchodníkoch," dodal Puci.