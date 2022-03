Začleňovanie ukrajinských detí aj učiteľov do škôl: Gröhling upozornil na jednu vec, ktorú ešte treba vyriešiť

Prví ukrajinskí učitelia a pedagógovia by mohli začať pôsobiť v slovenských školách už na budúci týždeň. Uviedol to minister školstva Branislav Gröhling (SaS) počas svojej utorkovej návštevy obce Ubľa na ukrajinsko-slovenských hraniciach.

Ich nástupu do zamestnania má predchádzať prijatie legislatívnych opatrení 'lex Ukrajina' v stredu (16. 3.) vládou SR a následné odobrenie Národnou radou SR.

Najdôležitejším v celom procese zapojenia ukrajinských pedagogických pracovníkov do vzdelávacieho procesu v školách so žiakmi z Ukrajiny je podľa Gröhlinga "oslobodenie" týchto vojnových utečencov od dokazovania ich bezúhonnosti. "Predpokladám, že toto ustanovenie sa tam (na rokovaní vlády SR, pozn. TASR) ocitne a následne pôjde do národnej rady a od budúceho týždňa budeme vedieť týchto ľudí, ktorí budú mať záujem u nás zostať a učiť na školách či už ako pedagógovia alebo ako asistenti učiteľa, aj zamestnať," povedal.

Ako ozrejmil, rezort bude mať výsledky predbežného zberu dát o počte ukrajinských žiakov vo vzdelávacích zariadeniach v stredu, predbežné informácie hovoria spolu o 700 deťoch v rámci celého Slovenska. Po získaní relevantných údajov nie je podľa jeho slov vylúčené, že v niektorých mestách vzniknú aj triedy určené výlučne pre žiakov vojnových utečencov.

Minister školstva zároveň opakovane deklaroval, že Slovensko umožní nástup do vzdelávacieho zariadenia každému jednému dieťaťu z Ukrajiny, či už ide o predškolákov, žiakov základných a stredných škôl či vysokoškolákov.