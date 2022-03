Trnavský arcibiskup Orosch si v Budapešti uctil zločinca, veriaci len krútia hlavami: Je to vôbec možné?!

Trnavský arcibiskup Ján Orosch sa v nedeľu zúčastnil kontroverzného podujatia v Budapešti, kde si uctil pamiatku politika Jánosa Esterházyho († 55), ktorého náš súd v septembri 1947 odsúdil na trest smrti obesením za vlastizradu a kolaboráciu s Hitlerovým Nemeckom. Mnoho ľudí za to Oroscha kritizuje. Trnavská arcidiecéza to však vidí inak.

Podujatie na počesť Esterházyho organizuje každoročne Rákocziho spolok od roku 1991. Podľa usporiadateľov sa na ňom udeľujú ocenenia jednotlivcom i inštitúciám, ktoré sa zaslúžili o zachovanie duchovného dedičstva mučeníckeho politika v jeho duchu príkladného kresťanstva, pre všetkých Maďarov a pre národy strednej Európy. Celá udalosť sa odohrala v nedeľu na pôde maďarského parlamentu, kde vystúpil so svojím príhovorom aj trnavský arcibiskup Ján Orosch. Jeho prítomnosť však vyvolala vlnu nevôle a kritiky medzi slovenskými veriacimi. „To môže? Čo na to polícia? Alebo je to normálne, keď cirkevný hodnostár velebí fašistu?“ pýta sa mnoho ľudí na sociálnej sieti.

Všetci mlčia

Nový Čas oslovil Konferenciu biskupov Slovenska (KBS) s otázkou, či je v poriadku účasť Oroscha na takomto podujatí. „Je to vec, ktorú komunikuje Trnavská arcidiecéza, poprosím vás, obráťte sa na pána hovorcu,“ alibisticky napísal hovorca KBS Martin Kramara. Na hovorcu arcidiecézy sme sa obrátili, žiaľ, odpoveď sme do uzávierky nedostali. Na stránke Trnavskej arcidiecézy Oroscha bránia. „Ponúka sa nám tu priestor na to, aby sme uviedli aj iný pohľad na osobu Jánosa Esterházyho. Tento pohľad pochádza z pera bývalej veľvyslankyne SR pri Svätej stolici pani Dagmar Babčanovej,“ napísali na svoju stránku.

János Esterházy

Ako politik sa dlhodobo usiloval o rozbitie československého štátu a jeho demokratického zriadenia. Intrigoval a spravodajsky spolupracoval nielen s vládou v Budapešti, ale aj s nemeckými nacistami. V roku 1947 ho odsúdili na trest smrti za vlastizradu. Prezident Klement Gottwald mu zmenil trest smrti na doživotie.