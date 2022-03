Ceny pohonných hmôt stúpajú do závratných výšok: 9 tipov, ako znížiť spotrebu

Od začiatku ruského útoku na Ukrajinu stúpajú ceny pohonných hmôt do závratných výšok. Benzín 95 stojí už 1,65 € a nie je predpoklad, že by nejako výrazne zlacnel, skôr naopak. Snaha jazdiť čo najúspornejšie je tak teraz čoraz aktuálnejšou témou.

Podobnú situáciu v prepočte na kúpnu silu obyvateľstva sme tu už mali. Nie je to však nič potešujúce a mnohým ľuďom neostane nič iné, ako jazdiť menej. Ak ste boli zvyknutí sadnúť do auta aj cestou do najbližšieho obchodu, tak dnes to asi budete zvažovať. Veď len pred niečo vyše rokom ste za 30 eur mohli natankovať 25 litrov benzínu, dnes za tú istú sumu dostanete len 18 litrov. To je rozdiel 7 litrov, čiže cca 100 km jazdy! V dnešnej situácii má teda každý ušetrený liter paliva cenu zlata. Prinášame vám 9 rád, ako to dosiahnuť.

1. Nevozte zbytočnosti

Máte plný kufor harabúrd? Všetky tie kilá navyše znamenajú vyššiu spotrebu. Vyhádžte teda z auta všetko okrem povinnej výbavy. Ak máte box na streche, dajte ho dole a namontujte iba vtedy, ak ho využívate. Okrem zvyšovania hmotnosti totiž narúša aj aerodynamiku, a tým tiež zvyšuje spotrebu.

2. Aerodynamika

Spomenuli sme to už pri strešnom boxe. Aerodynamiku však narúšajú aj také veci ako otvorené okná. Najmä pri jazde vyššími rýchlosťami by ste ich mali mať zavreté. Aj nečistoty na karosérii majú vplyv na aerodynamický odpor, a tým aj spotrebu auta.





3. Pneumatiky

Ak sú príliš podhustené, jazdíte drahšie. Ideálny tlak máte vyznačený na stredovom stĺpiku karosérie alebo v manuáli auta. Pri mäkkých pneumatikách sa kontaktná plocha zväčšuje a to zvyšuje spotrebu. Príliš široké pneumatiky spôsobujú to isté. Čím užšie, tým je to pre vašu peňaženku lepšie. Zmena pneumatík však musí byť zapísaná v technickom preukaze vozidla!

4. Rýchlo a plynulo

Najviac sa na vašej spotrebe podpíše štýl jazdy brzda-plyn. Dávate si pri rozbiehaní sa z križovatky záležať na odpichu? Chyba! Prudko zrýchliť a potom spomaľovať nemá žiadny zmysel. Vždy sa rozbiehajte len na takú rýchlosť, ktorou chcete ísť, napr. 50 km/h v meste - a rozbiehajte sa čo najplynulejšie. Pri jazde mimo mesta a po diaľnici sa snažte čo najdlhšie udržiavať konštantnú rýchlosť. Ak pôjdete po diaľnici 110 km/h, vaša spotreba môže byť až o dva litre nižšia ako pri 130 km/h.