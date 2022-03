Koronavírus v kežmarskej nemocnici: Starajú sa aj o dieťa s covidom, zmena pri testovaní v MOM

Pandemická situácia v nemocnici v Kežmarku je stabilná, stále však má takmer dve desiatky pacientov s potvrdeným koronavírusom.

Ako spresnila námestíčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť Lýdia Wikarská, starajú sa tam o osemnásť pozitívnych pacientov, čo je o päť menej v porovnaní so začiatkom minulého týždňa. Podľa jej slov je na kyslíkovom lôžku 13 pacientov, dvaja sú napojení na umelú pľúcnu ventiláciu, dve pacientky evidujú na gynekologicko-pôrodníckom oddelení a jedno pozitívne dieťa je na oddelení pediatrie. Do práce sa po nákaze koronavírusom postupne vracajú aj zamestnanci nemocnice, k dnešnému dňu tam evidujú už len štyroch pozitívnych.

Podobne ako iné vakcinačné centrá aj to nemocničné v Kežmarku zaznamenalo pokles záujmu o očkovanie proti COVID-19. Minulý týždeň tam podali 32 dávok, teda o deväť menej ako počas týždňa predtým. Pozitivita pri PCR testoch mierne klesla zo 68,22 percenta na 65 percenta. Naopak, miera pozitivity antigénových testov bola minulý týždeň o desatiny percenta vyššia. Z 10,29 percenta stúpla na 10,5 percenta.

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok zároveň hlási od 12. marca aj zmeny v súvislosti s testovaním v mobilnom odberovom mieste. „Na základe mobilizačného príkazu od Ministerstva zdravotníctva SR sa ruší antigénové testovania v cene päť eur. Mobilné odberové miesto COVID-19 tak nebude v prevádzke ani počas víkendov. Pandemickú situáciu naďalej monitorujeme a prevádzku MOM budeme podľa aktuálnych údajov prispôsobovať,“ uviedla Anna Rybková, námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť. Mobilné odberové miesto bude v prevádzke od pondelka do piatka, a to od 7:00 do 15:30. „Počas prevádzky sa budú vykonávať PCR testy pre indikovaných s výmenným lístkom od lekára a prihlásených prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií či regionálneho úradu verejného zdravotníctva,“ doplnila Rybková. Nemocnica tiež za poplatok ponúka aj možnosť objednania sa na antigénové a PCR testovanie.