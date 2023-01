Čítačka je šikovným pomocníkom milovníka kníh: Ešte ju nemáte? Tieto výhody vás presvedčia

Ak patríte k milovníkom dobrého čítania, určite poznáte klasické problémy, ktoré sa s knihami spájajú.

Čím viac ich doma máte, tým viac miesta na ne potrebujete. A pri balení na dovolenku neraz zaberú aj polovicu kufra, hlavne, ak vo voľných chvíľach doslova hltáte všetky dobré príbehy. Riešenie týchto trampôt je také malé, že sa vám zmestí do dlane. Keď raz vyskúšate dobrú elektronickú čítačku kníh, už ju nebudete chcieť pustiť z rúk.

O malom zariadení, ktoré by sa zmestilo pohodlne do ruky a ponúkalo možnosť prečítať si akúkoľvek knihu, snívali už milovníci dobrej literatúry v 30. rokoch minulého storočia. Ich predstavy však po dlhú dobu ostali len v ríši snov. Bolo potrebné počkať až do roku 1997, kým technológia postúpila natoľko, že vznikla prvá moderná čítačka elektronických kníh a časopisov pod názvom Rocket eBook.

Viac ako štvrťstoročie na trhu

Za 26 rokov sa toho veľa zmenilo. Dnešné elektronické čítačky dokážu omnoho viac, než si kto voľakedy mohol predstaviť. Na rozdiel od displeja mobilu sú o čosi väčšie a zakúpiť ich možno vo viacerých veľkostiach. Stále sa však zmestia pohodlne do dlane a ovládať ich možno jedným prstom. Majú aj mimoriadne nízku hmotnosť, zvyčajne okolo 200 až 300 gramov, a to aj s ochranným puzdrom, ktoré sa k čítačke určite oplatí zaobstarať.

To najdôležitejšie je však vo vnútri. Čítačky majú špeciálne podsvietenie, ktoré neunavuje oči a napodobňuje skutočný papier. Vďaka tomu môžete čítať celé hodiny, a to dokonca aj v úplnej tme. Výhodou je, že písmo je možné zväčšiť podľa potreby a čítačka si automaticky pamätá, kde ste prestali čítať.