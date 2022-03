Na Slovensku chce zostať 20-tisíc Ukrajincov: Pellegrini kritizuje vládu, Krajniak oponuje

Na Slovensko utieklo pred vojnovým konfliktom z Ukrajiny doteraz 196-tisíc ľudí, z toho 23-tisíc požiadalo o dočasné útočisko. V nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike to uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).

Slovensko má ešte podľa ministra voľné miesta v štátnych ubytovacích zariadeniach. "K dnešnej polnoci prešlo naše hranice 196.000 ľudí, z toho 23.000 ľudí, čiže 11,7 % požiadalo na Slovensku o dočasné útočisko," povedal Krajniak. Krajina podľa neho zatiaľ migračnú krízu zvláda a k dispozícii sú ešte rádovo tisícky miest v štátnych ubytovacích zariadeniach.

Problém by mohol nastať v nasledujúcich týždňoch. "Podľa môjho odhadu by v nasledujúcich týždňoch mohlo požiadať o dočasné útočisko do 100-tisíc ľudí," očakáva Krajniak. Poslanec a predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini si nemyslí, že by vláda situáciu s utečencami mala pod kontrolou. "Vláda podcenila situáciu a dva a pol týždňa sa spolieha na aktivity dobrovoľníkov," upozornil Pellegrini.

Krajniak oponoval, že prichádzajúci utečenci dostávajú na hranici potrebné informácie, sú ihneď po príchode roztriedení na utečencov z Ukrajiny a z tretích krajín, ktorí sa vracajú domov. A štát v najbližšom čase poskytne najviac zasiahnutým obciam aj finančnú pomoc.

Slovenský pracovný trh je schopný absorbovať takmer viac ako 58-tisíc vojnových utečencov z Ukrajiny bez toho, aby to Slováci pocítili. V súčasnosti je k dispozícii až 70-tisíc voľných pracovných miest, o ktoré z veľkej časti nie je záujem. "Nechal som si vypracovať analýzu, z ktorej vyplýva, že náš trh je schopný absorbovať počas mesiacov, to znamená nie zo dňa na deň, zhruba 58.615 pracovných miest, na ktorých môžu pracovať Ukrajinci, takých, kde nevezmú prácu občanom Slovenskej republiky," povedal Krajniak.