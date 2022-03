Poistencov závislých od alkoholu na Slovensku ubúda: Realita však môže byť horšia

Počet poistencov závislých od alkoholu klesá, zhodujú sa zdravotné poisťovne na Slovensku. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) však upozorňuje, že štatistika môže byť skreslená pandemickou situáciou.

Štatistiky VšZP poukazujú, že kým v roku 2019 sa z alkoholovej závislosti liečilo 21.541 poistencov, v roku 2020 to bolo 19.395 a v minulom roku 18.521. Na úhradu nákladov spojených s liečbou závislosti od alkoholu vynaložila štátna poisťovňa v roku 2021 15.688.334 eur. V roku 2020 to bolo 14.227.303 eur. "Medziročne stúpli aj priemerné náklady na jedného liečeného poistenca. Kým v roku 2020 VšZP zaplatila za jedného pacienta v priemere 733 eur, vlani to bolo 847 eur," priblížila manažérka oddelenia komunikácie VšZP Eva Peterová.

Rovnako evidujú pokles poistencov závislých od alkoholu i súkromné zdravotné poisťovne Union ZP a Dôvera. Dôvera ich v roku 2019 evidovala 11.200, zatiaľ čo v roku 2021 len 10.000. Union pri zohľadnení kmeňa pozoruje pokles o 19 percent, ozrejmila pre TASR hovorkyňa Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Obe súkromné ZP sa tiež stotožňujú s nárastom úhrad na liečbu závislosti od alkoholu, ako aj so zvýšením nákladov na liečbu jedného pacienta. "Priemerný náklad na liečeného pacienta sa postupne zvyšuje. V minulom roku stála liečba v priemere takmer o štvrtinu viac ako v roku 2019," uviedol pre TASR PR špecialista Dôvery Matej Štepianský.

Všetky tri zdravotné poisťovne sa zhodujú, že s problémom bojujú viac muži než ženy. "Vo väčšine prípadov vo vekovej kategórii do 79 rokov sú pacientmi muži. V prípade dospelých pacientov do 79 rokov sú mužmi približne tri štvrtiny pacientov," priblížil Štepianský. VšZP a Union ZP evidujú najviac pacientov liečených zo závislosti vo vekovej kategórii od 30 do 60 rokov.

"Dôvodom však nie je pokles závislých ľudí, ale skôr vplyv pandémie na diagnostiku a vyšetrenia, takže reálny stav môže byť práve z dôvodu obmedzení spojených s koronavírusom ešte horší," skonštatovala Peterová. Zdravotné poisťovne prispievajú tiež na liečbu iných diagnóz, ktoré súvisia s užívaním alkoholu. "Na liečbu diagnóz súvisiacich so závislosťami sme v minulom roku vynaložili 8,7 milióna eur," uviedla Dôvera.

VšZP vynaložila v minulom roku napríklad na poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním alkoholu či akútnou intoxikáciou alkoholom 654.941 eur. V roku 2020 to bolo o niečo menej, 560.921 eur. Union pozoruje za posledné dva roky nárast nákladov na liečbu ochorení v súvislosti s alkoholizmom o viac ako polovicu. Ide o ochorenia, ako napríklad cirhóza pečene, neurologické ochorenia, duševné poruchy či chronické ochorenia pankreasu.