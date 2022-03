Poslanci NRSR zasadnú už v utorok: Na stole je súdna mapa, zákonník práce, vysoké školy a mnoho ďalších bodov

Základná štruktúra Policajného zboru (PZ), zákonník práce, parkovanie na chodníkoch, zmeny pri azyle, ale aj časť reformy súdnej mapy či vysokoškolský zákon. To sú niektoré z bodov programu 60. schôdze Národnej rady (NR) SR, ktorá sa má začať v utorok (15. 3.) o 13.00 h.

V stredu (16. 3.) je naplánovaná aj mimoriadna schôdza k energetickým záujmom Slovenska, ktorú inicioval opozičný Smer-SD v reakcii na dohady o potenciálnom zastavení dodávok plynu a ropy z Ruska. Na riadnej schôdzi by sa mali poslanci venovať napríklad novele zákona o PZ, ktorá prináša zavedenie základnej štruktúry polície. Tvoriť ju majú Prezídium PZ, útvary s pôsobnosťou pre celé územie a útvary s miestnou pôsobnosťou. Osobitne sa zakotvuje postavenie a základné úlohy Kriminalistického a expertízneho ústavu. Zrušiť by sa mala povinnosť nosenia menovky na rovnošate policajtov.

Definitívne by mali poslanci rozhodnúť o zmenách pri azyle. Žiadatelia by mohli mať prístup na trh práce už šesť mesiacov od začatia konania o udelenie azylu. Mali by mať tiež nárok na zabezpečenie sociálneho, psychologického poradenstva a kurz kultúrnej orientácie. Navrhuje sa i mesačný príspevok pre osoby s medzinárodnou ochranou vo výške 1,75-násobku životného minima, ktorý by mohli čerpať počas šiestich mesiacov.

Očakáva sa aj rozhodnutie o súdnej mape. Z reformného balíka ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej prešiel do druhého čítania len návrh týkajúci sa nových sídel a obvodov okresných súdov. Hovorí, že v praxi má prísť ku geografickému zväčšeniu obvodov okresných súdov. Koalícia mala rokovať o kompromisnom pozmeňujúcom návrhu.